15M€ : Transfert de folie à l’OL ?

Pierrick Levallet

Après avoir vu son effectif s’amoindrir considérablement cet été, l’OL devrait passer à l’action cet hiver pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Le club rhodanien aurait d’ailleurs activé une nouvelle piste en Turquie. Les dirigeants lyonnais convoiteraient Sebastian Szymanski, qui n’est plus vraiment désiré du côté de Fenerbahçe.

Cet été, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Afin de redresser son bilan financier, le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments. Paulo Fonseca s’est ainsi retrouvé avec un effectif très limité pour la première partie de saison. Les dirigeants lyonnais aimeraient ainsi lui offrir de nouvelles solutions dès cet hiver.

L'OL active une nouvelle piste à l'étranger L’OL aurait d’ailleurs activé une nouvelle piste en Turquie. D’après les informations de Fanatik, les pensionnaires de la Ligue 1 aimeraient mettre la main sur Sebastian Szymanski. La direction lyonnaise serait même sur le point d’entamer les négociations. L’international polonais a perdu sa place dans le onze de Fenerbahçe et ne semble plus vraiment désiré. Le club turc réclamerait aux alentours de 15M€ pour le transfert du joueur de 26 ans.