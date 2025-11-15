AccueilMercato Football

Lionel Messi à l’ASSE, le transfert historique !

Lionel Messi à l’ASSE, le transfert historique !
Alexis Poch -
Journaliste
Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 la saison dernière, l'ASSE n'est pas parvenue à maintenir sa place dans l'élite. Parmi les belles satisfactions, il y a tout de même Lucas Stassin, jeune attaquant belge de 20 ans. Son arrivée en 2024 a fait beaucoup de bruit, comme s'il était attendu comme Lionel Messi. Une comparaison réalisée par son père, évoquant alors son statut de joueur le plus cher de l'histoire de Saint-Etienne.

A seulement 20 ans, Lucas Stassin a révélé de belles qualités qui ont plu à l'ASSE. Le club n'a pas hésité à lâcher 10M€ pour son transfert pour faire de Stassin la recrue la plus chère de l'histoire du club. Forcément, il y avait de grandes attentes concernant l'avant-centre belge à ses débuts.

« Les supporters pensent qu'il y a Lionel Messi »

Invité à s'exprimer concernant le transfert son fils chez les Verts, Stéphane Stassin reconnaît que l'engouement était fort. « Lucas arrive avec cette étiquette du transfert le plus cher de l'histoire du club. Ils ont des supporters incroyables à Saint-Etienne. Il y a énormément d'engouement par rapport à la venue de Lucas et eux les supporters, ils pensent qu'il y a Lionel Messi. Lucas il a du potentiel mais il est loin d'être le phénomène. J'ai senti cette pression mais c'est normal. Le foot est une religion à Saint-Etienne, il faut y aller pour s'en rendre compte. C'est normal, il y a une énorme attente par rapport à Lucas » explique-t-il au micro du journaliste Sacha Tavolieri.

L'ASSE veut retrouver l'élite

Ces dernières années, l'ASSE a vécu des moments difficiles en championnat mais le club ne perd pas de vue son objectif : remonter en Ligue 1. Les Verts occupent actuellement la 3ème place de Ligue 2 après avoir connu 3 défaites lors de ses 5 derniers matches. Du côté de Lucas Stassin, l'avenir pourrait s'inscrire ailleurs qu'à Saint-Etienne...

Articles liés