Lionel Messi à l’ASSE, le transfert historique !

De retour en Ligue 1 la saison dernière, l'ASSE n'est pas parvenue à maintenir sa place dans l'élite. Parmi les belles satisfactions, il y a tout de même Lucas Stassin, jeune attaquant belge de 20 ans. Son arrivée en 2024 a fait beaucoup de bruit, comme s'il était attendu comme Lionel Messi. Une comparaison réalisée par son père, évoquant alors son statut de joueur le plus cher de l'histoire de Saint-Etienne.
A seulement 20 ans, Lucas Stassin a révélé de belles qualités qui ont plu à l'ASSE. Le club n'a pas hésité à lâcher 10M€ pour son transfert pour faire de Stassin la recrue la plus chère de l'histoire du club. Forcément, il y avait de grandes attentes concernant l'avant-centre belge à ses débuts.
« Les supporters pensent qu'il y a Lionel Messi »
Invité à s'exprimer concernant le transfert son fils chez les Verts, Stéphane Stassin reconnaît que l'engouement était fort. « Lucas arrive avec cette étiquette du transfert le plus cher de l'histoire du club. Ils ont des supporters incroyables à Saint-Etienne. Il y a énormément d'engouement par rapport à la venue de Lucas et eux les supporters, ils pensent qu'il y a Lionel Messi. Lucas il a du potentiel mais il est loin d'être le phénomène. J'ai senti cette pression mais c'est normal. Le foot est une religion à Saint-Etienne, il faut y aller pour s'en rendre compte. C'est normal, il y a une énorme attente par rapport à Lucas » explique-t-il au micro du journaliste Sacha Tavolieri.
L'ASSE veut retrouver l'élite
Ces dernières années, l'ASSE a vécu des moments difficiles en championnat mais le club ne perd pas de vue son objectif : remonter en Ligue 1. Les Verts occupent actuellement la 3ème place de Ligue 2 après avoir connu 3 défaites lors de ses 5 derniers matches. Du côté de Lucas Stassin, l'avenir pourrait s'inscrire ailleurs qu'à Saint-Etienne...