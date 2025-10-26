Transfert avorté à l'ASSE, le retournement de situation complètement fou !

Aujourd'hui consultant sur BeIN Sports, Robert Malm en a connu des clubs au cours de sa carrière de joueur. Passé notamment par Lens, Lorient, Toulouse ou encore Brest, l'ancien attaquant aurait également pu et dû évoluer sous le maillot de l'ASSE. Un transfert qui n'a finalement pas eu lieu alors que tout était visiblement bouclé pour que Malm rejoigne le Forez.
Robert Malm et l'ASSE, voilà un mariage qui aurait dû se faire. A l'été 2002, l'ancien attaquant, aujourd'hui consultant sur BeIN Sports, quitte Wasquehal pour rejoindre Grenoble. Le fait est que ce n'est pas le chemin qu'il aurait dû prendre. En effet, il était prévu que Malm s'engage avec l'ASSE. C'était sans compter sur un retournement de situation inattendu...
« J'aurais dû signer »
Tout semblait donc bouclé entre Robert Malm et l'ASSE, mais ça ne s'est finalement pas concrétisé. Un transfert avorté sur lequel est revenu le principal intéressé, qui a expliqué pour Poteaux-Carrés : « Je n'ai jamais envisagé poser mes valises à l'ASSE ? Si bien sûr ! J'aurais dû signer ! L'occasion s'est présentée lors de la saison 2002-2003. Il y avait même eu ma photo en Une de But Saint-Etienne à l'époque. C'était vrai, je devais venir et signer à Sainté. J'étais OK ».
« Je n'ai plus eu de nouvelles et c'est finalement mon cousin qui a signé à Sainté »
« Pour te dire, lors de la remise des Oscars du Foot, j'étais dans la chambre des Stéphanois ! Avec Pat' Guillou et toute la clique. Tout le monde était au courant, ils m'avaient souhaité la bienvenue ! Et finalement, je ne sais pas pourquoi mais je n'ai plus eu de nouvelles et c'est finalement mon cousin, Mickaël Dogbé qui a signé à Sainté. Et moi je fais le chemin inverse, je vais à Grenoble », a poursuivi Robert Malm.