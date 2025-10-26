Transfert avorté à l'ASSE, le retournement de situation complètement fou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultant sur BeIN Sports, Robert Malm en a connu des clubs au cours de sa carrière de joueur. Passé notamment par Lens, Lorient, Toulouse ou encore Brest, l'ancien attaquant aurait également pu et dû évoluer sous le maillot de l'ASSE. Un transfert qui n'a finalement pas eu lieu alors que tout était visiblement bouclé pour que Malm rejoigne le Forez.

Robert Malm et l'ASSE, voilà un mariage qui aurait dû se faire. A l'été 2002, l'ancien attaquant, aujourd'hui consultant sur BeIN Sports, quitte Wasquehal pour rejoindre Grenoble. Le fait est que ce n'est pas le chemin qu'il aurait dû prendre. En effet, il était prévu que Malm s'engage avec l'ASSE. C'était sans compter sur un retournement de situation inattendu...

« J'aurais dû signer » Tout semblait donc bouclé entre Robert Malm et l'ASSE, mais ça ne s'est finalement pas concrétisé. Un transfert avorté sur lequel est revenu le principal intéressé, qui a expliqué pour Poteaux-Carrés : « Je n'ai jamais envisagé poser mes valises à l'ASSE ? Si bien sûr ! J'aurais dû signer ! L'occasion s'est présentée lors de la saison 2002-2003. Il y avait même eu ma photo en Une de But Saint-Etienne à l'époque. C'était vrai, je devais venir et signer à Sainté. J'étais OK ».