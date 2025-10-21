Transfert d’un crack : Catastrophe à l’ASSE !

Axel Cornic

Redescendu en Ligue 2 au terme de la saison dernière, Saint-Etienne souhaite se reconstruire autour de ses jeunes. C’est notamment le cas avec Djylian N'Guessan, avant-centre de seulement 17 ans, qui semble être de plus en plus au centre du projet de l’ASSE pour les années à venir.

Le mercato de janvier s’annonce chaud pour les Verts. Pas vraiment sur le front des arrivées mais plutôt sur celui des départs, puisque l’ASSE devra faire tout son possible pour retenir ses meilleurs éléments.

L’ASSE veut garder ses joueurs ! C’est notamment le cas de Lucas Stassin, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, en Ligue 1 comme à l’étranger. Le Stade Rennais serait sur ses traces, mais il y aurait également l’AS Roma, Brentford ainsi que le CSKA Moscou. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, la volonté principale de l’ASSE est de garder l’attaquant de 20 ans.