25M€ : Signature imminente, le coup de génie du PSG !

Le mercato estival 2024 du PSG ressemble à une masterclass. Et pour cause, les trois joueurs de champ recrutés se sont tous imposés comme des titulaires indiscutables. Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho ont tous joué un rôle clé dans les succès de la saison dernière. Et sans surprise, leur valeur marchande a flambé.

Après un premier été très agité, le deuxième mercato estival de Luis Enrique à la tête du PSG aura été bien différent. En effet, en 2024, le club de la capitale ne recrute que trois joueurs de champ à savoir Joao Neves, Désiré Doué et Willlian Pacho. Mais les trois se sont imposés comme des cadres de Luis Enrique et ont compté dans les succès de la saison dernière.

La valeur marchande de Pacho explose Une masterclass sur le mercato pour le PSG qui a notamment vu la valeur marchande de ses recrues flamber. C'est notamment le cas de Willian Pacho. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a déboursé 40M€ pour le recruter. Et d'après Transfermarkt, il faut déjà 65M€. Une plus-value de 25M€ en une saison. C'est un très gros coup pour le PSG.