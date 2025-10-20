OM : Un grand nom revient à Marseille, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, Pablo Longoria a fait le pari risqué d'intégrer Medhi Benatia dans l'organigramme de l'OM avec un poste de directeur sportif. Un choix payant compte tenu de l'évolution du club phocéen ces derniers temps. D'ailleurs, Benjamin Pavard s'enflamme pour le travail de l'ancien joueur du Bayern Munich qui revenu au sin de son club formateur.

En janvier 2025, Pablo Longoria a fait le choix de nommer Medhi Benatia au poste de directeur du football. Un choix fort puisque jusque-là, le Marocain n'avait jamais occupé de fonctions dans des clubs et était agent de joueurs. Cependant, Medhi Benatia connaît bien le club pour y avoir évolué avec les jeunes. Et Benjamin Pavard valide d'ailleurs ce choix et estime que Benatia est largement responsable du rebond de l'OM.

Pavard s'enflamme pour Benatia « J’ai trouvé un club professionnel, qui se développe depuis que Medhi (Benatia, le directeur du football) est arrivé. Je trouve qu’il a fait vraiment du très, très bon boulot. Je sais qu’il ne dort pas. Il est toujours là à vouloir faire plus, faire plus. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé », assure le champion du monde 2018 au micro d'Ici Provence avant de poursuivre.