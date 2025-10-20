OM : Un grand nom revient à Marseille, c'est validé !

Il y a quelques mois, Pablo Longoria a fait le pari risqué d'intégrer Medhi Benatia dans l'organigramme de l'OM avec un poste de directeur sportif. Un choix payant compte tenu de l'évolution du club phocéen ces derniers temps. D'ailleurs, Benjamin Pavard s'enflamme pour le travail de l'ancien joueur du Bayern Munich qui revenu au sin de son club formateur.
En janvier 2025, Pablo Longoria a fait le choix de nommer Medhi Benatia au poste de directeur du football. Un choix fort puisque jusque-là, le Marocain n'avait jamais occupé de fonctions dans des clubs et était agent de joueurs. Cependant, Medhi Benatia connaît bien le club pour y avoir évolué avec les jeunes. Et Benjamin Pavard valide d'ailleurs ce choix et estime que Benatia est largement responsable du rebond de l'OM.
Pavard s'enflamme pour Benatia
« J’ai trouvé un club professionnel, qui se développe depuis que Medhi (Benatia, le directeur du football) est arrivé. Je trouve qu’il a fait vraiment du très, très bon boulot. Je sais qu’il ne dort pas. Il est toujours là à vouloir faire plus, faire plus. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé », assure le champion du monde 2018 au micro d'Ici Provence avant de poursuivre.
«Si Marseille en est là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui»
« Et si Marseille en est là aujourd’hui, c’est en grande partie, aussi, grâce à lui, à son discours qu’il tient auprès des joueurs également. À tout ce qu’il souhaite mettre en place : la nutrition, les chefs, les kinés, le docteur, tout, tout. Je trouve que c’est un club qui se développe. Et cela se ressent sur le terrain que Marseille est en train de grandir. Après, le Marseille que j’ai (en tête), c’est la Ligue des champions chaque année, gagner aussi des trophées. Donc step by step (étape par étape), et si on continue dans cette direction-là, on va faire de très belles choses », ajoute Benjamin Pavard.