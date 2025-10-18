OM : Benatia boucle un gros coup, il déballe tout !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a particulièrement investi pour renforcer sa défense centrale. Lors du dernier jour du mercato, le club phocéen a par exemple réussi à faire venir Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Présent en conférence de presse ce vendredi, Nayef Aguerd a dévoilé l’importance jouée par Medhi Benatia dans son arrivée à Marseille.

Alors qu’il n’est arrivé à l’OM que cet été, Nayef Aguerd s’est déjà installé dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. Le Marocain débarqué lors du dernier jour du mercato a déjà mis tout le monde d’accord grâce à sa solidité défensive, mais également un but très important il y a quelques semaines face au PSG (1-0).

« Il me parlait de Marseille depuis très longtemps » Présent en conférence de presse ce vendredi, Nayef Aguerd est revenu sur son arrivée à l’OM. Le défenseur central a notamment révélé le rôle important joué par Medhi Benatia dans sa venue. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il me parlait de Marseille depuis très longtemps. On n’a pas pu le faire rapidement malheureusement. Mais c’était mon capitaine en sélection, c’était un ami proche, on était toujours en contact, il me donnait des conseils. C’était facile de parler du projet marseillais, je le remercie. »