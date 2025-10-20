Salaire «dérisoire» au PSG : Luis Campos prend une énorme décision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé que poste de directeur sportif du PSG, Luis Campos a imposé une règle en ce qui concerne les prolongations qui sont discutées lorsqu'un joueur entre dans sa troisième saison à Paris. Mais le dirigeant portugais a décidé de déroger à cette pour Willian Pacho. Et pour cause, l'international équatorien possédait un salaire très bas à l'échelle du vestiaire parisien

L'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du PSG a entraîné l'application d'un nouveau projet sportif assez clair. L'idée est désormais de bâtir un collectif très fort en recrutant de jeunes joueurs prometteurs, mais également en misant sur une certaines stabilités. C'est ainsi que Luis Campos applique une règle avec son effectif : pas de discussions pour prolonger avant la troisième saison au sein du club.

Pacho, l'exception qui confirme la règle Une règle appliquée pour Achraf Hakimi et Nuno Mendes, recrutés en 2021, ainsi que Vitinha arrivé en 2022, ont prolongé la saison dernière jusqu'en 2029. En revanche, Luis Campos va déroger à sa propre règle pour Willian Pacho. En effet, selon Le Parisien, le PSG a entamé des discussions avec l'international équatorien qui démarre pourtant tout juste sa deuxième saison à Paris. Mais c'est un cas exceptionnel. Et pour cause, Lorsqu'il signe au PSG il y a un an en provenance de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho est quasiment inconnu, mais une saison il a pris une dimension majeure qui ne correspond donc plus avec son salaire décrit comme «dérisoire» par le média.