Mercato - OM : Le gros mensonge avant de quitter Marseille, «je ne suis pas fier de moi»

Alexis Brunet

Il y a quelques saisons, l’OM pensait prolonger le contrat d’un joueur très important. Pablo Longoria s’était d’ailleurs mis d’accord avec ce dernier, mais il avait finalement menti à l’ancien président marseillais et il avait quitté le sud de la France. Un mensonge que regrette l’intéressé, qui s’était très vite rendu compte de son erreur.

Après Roberto De Zerbi, c’est Pablo Longoria qui a quitté dernièrement l’OM. Arrivé en 2020 dans le sud de la France, l’Espagnol n’a pas résisté à la crise que traverse actuellement Marseille et il n’a également pas apprécié la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Lors de son aventure au sein du club phocéen, le dirigeant de 40 ans a recruté énormément de joueurs, mais il a aussi raté quelques signatures importantes.

⚽ #CDFCA | 🔴🟡 FLORIAN THAUVIN ENVOIE LE RC LENS EN DEMI-FINALE !



Au terme de la séance de tirs au but, les Sang et Or terrassent l'OL et rejoignent le dernier carré !



▶️ Le direct sur la chaîne sport : https://t.co/MOXh7DpfMW pic.twitter.com/O8JuYADLw7 — francetvsport (@francetvsport) March 5, 2026

« Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester » Il y a quelques années, Florian Thauvin faisait partie des meilleurs joueurs de l’OM. L’attaquant était très apprécié par les supporters, mais il avait finalement quitté Marseille à l’été 2021 direction le Mexique et les Tigres, malgré l’existence d’un accord avec Pablo Longoria pour une prolongation de contrat. « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n’avance pas. J’ai alors des contacts avec l’Atlético, Naples, Juninho à Lyon que j’ai très gentiment remercié, ce n’était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis vient le Mexique. Parallèlement, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après je n’avais toujours pas reçu les contrats », avait déclaré le champion du monde en novembre 2025 à So Foot.