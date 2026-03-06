Mercato - OM : Le gros mensonge avant de quitter Marseille, «je ne suis pas fier de moi»

Il y a quelques saisons, l’OM pensait prolonger le contrat d’un joueur très important. Pablo Longoria s’était d’ailleurs mis d’accord avec ce dernier, mais il avait finalement menti à l’ancien président marseillais et il avait quitté le sud de la France. Un mensonge que regrette l’intéressé, qui s’était très vite rendu compte de son erreur.
Après Roberto De Zerbi, c’est Pablo Longoria qui a quitté dernièrement l’OM. Arrivé en 2020 dans le sud de la France, l’Espagnol n’a pas résisté à la crise que traverse actuellement Marseille et il n’a également pas apprécié la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Lors de son aventure au sein du club phocéen, le dirigeant de 40 ans a recruté énormément de joueurs, mais il a aussi raté quelques signatures importantes.
« Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester »
Il y a quelques années, Florian Thauvin faisait partie des meilleurs joueurs de l’OM. L’attaquant était très apprécié par les supporters, mais il avait finalement quitté Marseille à l’été 2021 direction le Mexique et les Tigres, malgré l’existence d’un accord avec Pablo Longoria pour une prolongation de contrat. « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n’avance pas. J’ai alors des contacts avec l’Atlético, Naples, Juninho à Lyon que j’ai très gentiment remercié, ce n’était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis vient le Mexique. Parallèlement, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après je n’avais toujours pas reçu les contrats », avait déclaré le champion du monde en novembre 2025 à So Foot.
« Je ne suis pas fier de moi »
Florian Thauvin avait même donné sa parole à Pablo Longoria pour prolonger à l’OM, mais il avait alors menti à l’ancien président marseillais, ce qu’il a très vite regretté. « Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking, qui me dit “c’est bon, on est d’accord et tout ?”, et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec Tigres, et que je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : “Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû.” J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites. » Finalement, à l’été 2025, le champion du monde 2018 a fait son grand retour en Ligue 1, mais pas sous les couleurs de Marseille. L’attaquant a rejoint le RC Lens, actuel deuxième du championnat et qualifié pour les demi-finales de Coupe de France.