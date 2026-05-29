Le père de Grégory Lorenzi balance un premier secret sur le le mercato de l'OM !

C'est désormais officiel, Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l'OM. L'ancien dirigeant du Stade Brestois va ainsi pouvoir se mettre au travail et son père vend déjà la mèche au sujet de la petite révolution qui attend le mercato marseillais dès cet été.
Par le biais d'un communiqué officiel, l'OM a mis fin au suspens concernant l'identité du successeur de Medhi Benatia. Il s'agira bien de Grégory Lorenzi. « Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026. Sa nomination est le fruit d'un processus de recrutement conduit conjointement par Stéphane Richard, Président du Directoire, en lien avec Frank McCourt, propriétaire du club, la direction et le conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille », peut-on. Et visiblement, ce choix est la preuve que la politique sportive de l'OM va changer.
Vers une révolution sur le mercato ?
En effet, dans les colonnes de La Provence, Ange Lorenzi, le père du nouveau directeur sportif de l'OM, confirme que son fils va amener un changement radical sur le mercato : « Si l’OM l’a sollicité il y a maintenant plusieurs semaines, c’est parce qu’il cherchait un directeur sportif comme Grégory. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela veut aussi dire que le club va opérer un virage dans sa politique sportive. Mais je ne me fais pas de soucis pour mon fils, je sais qu’il a les épaules pour réussir ». Un message qui devrait plaire aux Marseillais.
«Cela veut dire que le club va opérer un virage dans sa politique sportive»
Il faut dire que compte tenu de sa situation économique, l'OM ne pourra plus se permettre de dépenser comme l'ont fait Pablo Longoria et Medhi Benatia. Et le travail de Grégory Lorenzi à Brest, avec très peu de moyens, a donc convaincu la direction marseillaise qu'il était l'homme de la situation. « Grégory Lorenzi a su bâtir, dans la durée, un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant. Sa capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant, tout en optimisant les ressources, en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l'ambition que ce club mérite », a notamment confié Stéphane Richard, le président de l'OM.