Le père de Grégory Lorenzi balance un premier secret sur le le mercato de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l'OM. L'ancien dirigeant du Stade Brestois va ainsi pouvoir se mettre au travail et son père vend déjà la mèche au sujet de la petite révolution qui attend le mercato marseillais dès cet été.

Par le biais d'un communiqué officiel, l'OM a mis fin au suspens concernant l'identité du successeur de Medhi Benatia. Il s'agira bien de Grégory Lorenzi. « Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026. Sa nomination est le fruit d'un processus de recrutement conduit conjointement par Stéphane Richard, Président du Directoire, en lien avec Frank McCourt, propriétaire du club, la direction et le conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille », peut-on. Et visiblement, ce choix est la preuve que la politique sportive de l'OM va changer.

Vers une révolution sur le mercato ? En effet, dans les colonnes de La Provence, Ange Lorenzi, le père du nouveau directeur sportif de l'OM, confirme que son fils va amener un changement radical sur le mercato : « Si l’OM l’a sollicité il y a maintenant plusieurs semaines, c’est parce qu’il cherchait un directeur sportif comme Grégory. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela veut aussi dire que le club va opérer un virage dans sa politique sportive. Mais je ne me fais pas de soucis pour mon fils, je sais qu’il a les épaules pour réussir ». Un message qui devrait plaire aux Marseillais.