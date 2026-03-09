Les joueurs privés de boîte de nuit : Le jour où Didier Deschamps a dit non au vestiaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Que ce soit en équipe de France, à l’OM, à la Juventus ou à l’AS Monaco, Didier Deschamps a gagné partout où il est passé au cours de sa carrière d’entraîneur. Après un trophée remporté par l’une de ses équipes, le technicien français avait en revanche formellement interdit à ses joueurs de le fêter en boîte de nuit.

Quelques semaines avant d’être sacré champion de France, l’OM remportait son premier trophée depuis 17 ans le 27 mars 2010, grâce à sa victoire en finale de la Coupe de la Ligue face à Bordeaux (3-1). Le premier titre de Didier Deschamps en tant qu’entraîneur de Marseille, lui qui était arrivé l’été précédent, mais qui avait en revanche interdit à ses joueurs de le fêter comme il se doit.

« Interdiction d'aller dans Paris en boîte et départ le lendemain à 10 heures » « La fête qui a suivi a dû être mémorable ? Non, pas du tout. Les dirigeants marseillais avaient tellement la pression qu'ils n'avaient rien organisé, par superstition. On est rentrés à notre hôtel en banlieue parisienne. Didier (Deschamps, l'entraîneur) nous avait dit deux choses : interdiction d'aller dans Paris en boîte et départ le lendemain à 10 heures », confiait Édouard Cissé dans un entretien accordé à L’Équipe en 2020. « Mais ça avait été un petit truc sympa. On avait deux garçons, Souleymane Diawara et Mamadou Niang, qui avaient un master en déconnade. Eux, ils étaient bons et ils ont réussi à entraîner les autres. »