L’OM échappe à une «crise absolue», le changement auquel il ne s’attendait plus

Malgré ses grandes ambitions l'été dernier, l'OM ne réalise pas une saison très satisfaisante, au contraire. Le club de la cité phocéenne traverse un gros épisode négatif depuis le début de l'année 2026 mais il y a encore des choses à jouer pour la fin de la saison. Une chose est sûre, l'OM voudra se rattraper.
Eliminé de la Ligue des champions après la phase régulière, l'OM n'aura pas réussi à briller dans cette compétition une fois de plus. Mais les mauvais résultats s'enchaînent depuis puisque le club semble avoir perdu la confiance. Comme toujours, on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette équipe et Bixente Lizarazu reste optimiste.
L'OM alterne le positif et le négatif
En réussissant à se défaire de l'OL dimanche dernier, l'OM n'a ensuite pas confirmé en Coupe de France en subissant une élimination face à Toulouse lors des tirs au but, après un match qui semblait pourtant bien parti. On sent que les Marseillais sont sur un fil. « Si je reste sur la dernière semaine, c’est les montagnes russes. Tu passes d’une très belle victoire contre Lyon et puis sur la Coupe de France, tu te fais taper. C’est la douche froide là où tu peux peut-être gagner un titre. Ça fait 14 ans qu’ils n'ont pas gagné un titre » débute Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.
« Marseille se remet un peu mieux »
Dans le dur ces dernières semaines, l'OM a déjà décidé de faire de grands choix en se séparant de Roberto De Zerbi et en virant aussi Pablo Longoria. Malgré tout, le club reste largement en course pour un podium de Ligue 1, son grand objectif à présent. « Ça repart vers une crise absolue et puis derrière, il y a une bonne réaction avec une défense qui était en difficulté depuis longtemps, là ils ont été bons. Marseille se remet un peu mieux. L’objectif aujourd’hui, c’est juste cette qualification directe en Ligue des Champions » poursuit Lizarazu. L'OM est en effet reparti du bon pied en s'imposant face à Toulouse samedi en Ligue 1, passant provisoirement devant Lyon à la 3ème place.