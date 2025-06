Zidane va imiter Deschamps, l'annonce choc !

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a décidé de lâcher son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde. Arrivé le 8 juillet 2012 à la tête des Bleus, le technicien de 56 ans aura eu un mandat record de 14 années. D'après Laurent Blanc, le successeur de Didier Deschamps - potentiellement Zinedine Zidane - pourrait avoir la même longévité que lui.

Blanc vote Zidane pour l'après-Deschamps

« Didier Deschamps aura passé, à son départ en 2026, 14 ans à la tête des Bleus. Que raconte une telle longévité ? C’est beau. Magnifique. Si tu es resté 14 ans, c’est que tu as obtenu des résultats. Tu as montré que tu étais capable de maintenir l’équipe très haut. Et ça a été le cas. Bravo. Et au regard de l’émergence d’une nouvelle génération très talentueuse, je pense que son successeur prendra aussi beaucoup de plaisir. Et j’espère qu’il restera aussi longtemps. Mais bon, DD, lui, les 14 ans, il les aura faits », a confié Laurent Blanc, ex-sélectionneur de l'équipe de France, lors d'un entretien accordé au Parisien.