Transfert surprise à l’étranger : La réponse cash à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un numéro 10 est recherché, l’OM explorerait une piste inattendue au Brésil, menant à Jorge Carrascal. Marseille continuerait de manifester un vif intérêt pour le milieu offensif âgé de 27 ans, arrivé à Flamengo l’été dernier en provenance du Dinamo Moscou. Toutefois, le club brésilien n’aurait pas l’intention de négocier la vente de son joueur.

En discussion avec Angers pour le transfert d’Himad Abdelli (26 ans), avec lequel un accord contractuel a déjà été trouvé, l’OM continuerait d’explorer une piste au Brésil. Ces dernières semaines, il est question d’un intérêt pour Jorge Carrascal (27 ans), qui serait toujours dans le viseur de la direction olympienne.

L’OM toujours intéressé par Carrascal D’après les informations de Julio Miguel Neto, l’OM manifesterait toujours un fort intérêt pour l’international colombien (21 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Flamengo. Mais le club brésilien maintiendrait une position ferme dans ce dossier et n’aurait pas l’intention de se séparer de l’un de ses titulaires.