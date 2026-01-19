L'OL annonce le prochain transfert !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OL s'est imposé face au Stade Brestois. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca a pu miser sur sa nouvelle recrue : Endrick. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Paulo Fonseca a annoncé qu'il espérait boucler une autre arrivée avant la fin du mercato hivernal.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OL a enregistré la signature d'Endrick. En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, le crack brésilien de 19 ans est arrivé à Lyon sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

Mercato : Après Endrick, une deuxième recrue arrive à l'OL Titularisé ce dimanche soir face à Brest, Endrick a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OL. En effet, le numéro 9 des Gones s'est mué en passeur décisif sur le deuxième but de son équipe, inscrit par Abner Vinicius dans le temps additionnel de la première mi-temps. Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Paulo Fonseca a reconnu qu'il attendait une autre recrue après Endrick.