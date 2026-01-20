Aubameyang remplacé : Le nouvel attaquant de l’OM annoncé en direct !

Parti en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement fait son grand retour à l’Olympique de Marseille. Et ça marche plutôt bien, puisque l’attaquant de 36 ans est l’un des meilleurs buteurs de Roberto De Zerbi cette saison, avec 8 réalisations en 23 rencontres toutes compétitions confondues.
C’est un retour qui a ravi plus d’un supporter marseillais. Pourtant, Pierre-Emerick Aubameyang ne devait être qu’une solution de remplacement au début de la saison ! Mais avec la force des choses, l’international gabonais est finalement devenu le premier choix de Roberto De Zerbi, à l’OM.
Aubameyang déclassé à l’OM ?
La situation pourrait changer dans les prochaines semaines. Car Amine Gouiri, freiné par une blessure à l’épaule au début du mois d’octobre dernier, est enfin de retour. L’attaquant de l’OM a d’ailleurs déjà envoyé un message fort, avec un but lors du festival offensif face au SCO Angers lors de la 18e journée de Ligue 1 (3-5).
« Il faut installer Amine Gouiri titulaire en pointe »
Pour Éric Di Meco c’est assez clair : De Zerbi ne doit plus changer et miser sur Gouiri. « La constante dans les meilleurs matchs de la saison, c’est que Gouiri est sur le terrain » a déclaré l’ancien défenseur de l’OM, au micro de RMC. « Il est très important pour l'OM. Quand il est là, tout est beaucoup plus fluide. Il faut l’installer titulaire en pointe ».