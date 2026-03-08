Mercato - PSG : On veut s'en débarrasser à Paris et Pierre Ménès vend la mèche ?

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG aurait prévu quelques mouvements pour l’été prochain. Dans le sens des départs, le club de la capitale essayerait notamment de pousser l’une de ses stars vers la sortie. Et Pierre Ménès semble avoir vendu la mèche sur sa chaîne YouTube.

Contrairement à l’OM, le PSG a été plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale n’a que peu bougé sur le marché des transferts. L’été prochain devrait en revanche être différent chez les Rouge-et-Bleu. Plusieurs mouvements seraient prévus, dans le sens des arrivées comme des départs. La direction parisienne semblerait d’ailleurs être en train de pousser l’une de ses stars vers la sortie. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le souligner.

Le PSG «assez inélégant» avec Marquinhos ? « Je ne comprends pas, même si on ne peut pas l’incriminer, la présence de Zabarnyi dans un match aussi important. Bon si, je me l’explique. J’ai bien compris que le PSG cherchait doucement mais sûrement à faire comprendre à Marquinhos que ce serait bien s’il pouvait se faire prendre ailleurs. Ce que je trouve assez inélégant » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube, visiblement déçu par le traitement du PSG réservé à son capitaine.