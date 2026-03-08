Mercato - PSG : «Avec plaisir», un joueur s’annonce pour plusieurs années ?

Une carrière dans un seul et unique club ? Pour tout amoureux d'une équipe, c'est le rêve ultime. Et compte tenu de sa position actuelle au Paris Saint-Germain, un individu en particulier pourrait vivre un rêve éveillé dans la capitale. Il faudrait pour ce faire que lui-même et les dirigeants parisiens soient toujours sur la même longueur d'onde. Le principal intéressé n'est pas du tout contre une telle éventualité.
L'histoire retiendra que ce fut un ancien joueur du PSG reconverti entraîneur qui a offert à un titi parisien ses premiers pas dans le bain des professionnels. Et depuis ses débuts il y a quatre années de cela, il n'a jamais quitté le groupe du Paris Saint-Germain. Malgré les avances à l'étranger et la cour de grands entraîneurs tels que Pep Guardiola, il a fait le choix de signer une prolongation il y a deux ans.
Une carrière à la Steven Gerrard au PSG ?
Après une seconde partie de saison au cours de laquelle il a bénéficié d'un temps de jeu moins conséquent, coïncidant avec la razzia de trophées du PSG, Warren Zaïre-Emery a retrouvé le devant de la scène depuis le coup d'envoi du nouvel exercice. Fêtant ses 20 ans ce dimanche, Zaïre-Emery est prêt à s'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. « Faire toute ma carrière au PSG un peu à la Gerrard en devenant même capitaine ? Franchement, moi, si tout se passe bien, si tout va dans le même sens, ça serait avec fierté. En plus, il y a l'objectif de Marquinhos, les 500 matchs ».
«Faire ma carrière ici, ça serait avec plaisir»
Au cours de son interview avec Rio Mavuba dans Téléfoot diffusée ce dimanche matin sur TF1, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs raconté une plaisanterie de Marquinhos, capitaine du PSG et recordman des apparitions avec le club de la capitale avec plus de 500 apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain. « Dans le vestiaire on en rigole parce que je n'arrête pas d'enchaîner et il me dit « toi, l'année prochaine, tu bats mon record » alors que c'est impossible, il n'y a pas assez de matchs. Tous les records sont des objectifs. Et faire ma carrière ici, ça serait avec plaisir ».