Mercato - PSG : «Avec plaisir», un joueur s’annonce pour plusieurs années ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une carrière dans un seul et unique club ? Pour tout amoureux d'une équipe, c'est le rêve ultime. Et compte tenu de sa position actuelle au Paris Saint-Germain, un individu en particulier pourrait vivre un rêve éveillé dans la capitale. Il faudrait pour ce faire que lui-même et les dirigeants parisiens soient toujours sur la même longueur d'onde. Le principal intéressé n'est pas du tout contre une telle éventualité.

L'histoire retiendra que ce fut un ancien joueur du PSG reconverti entraîneur qui a offert à un titi parisien ses premiers pas dans le bain des professionnels. Et depuis ses débuts il y a quatre années de cela, il n'a jamais quitté le groupe du Paris Saint-Germain. Malgré les avances à l'étranger et la cour de grands entraîneurs tels que Pep Guardiola, il a fait le choix de signer une prolongation il y a deux ans.

« Faire toute ma carrière à Paris. »



Warren Zaïre-Emery ambitionne de poursuivre sa carrière au PSG et de devenir le joueur le plus capé du club, en dépassant Marquinhos. 🔵🔴@riomavuba @BastienAL @BarniaudSeb pic.twitter.com/Wxa3aKJcxs — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 8, 2026

Une carrière à la Steven Gerrard au PSG ? Après une seconde partie de saison au cours de laquelle il a bénéficié d'un temps de jeu moins conséquent, coïncidant avec la razzia de trophées du PSG, Warren Zaïre-Emery a retrouvé le devant de la scène depuis le coup d'envoi du nouvel exercice. Fêtant ses 20 ans ce dimanche, Zaïre-Emery est prêt à s'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. « Faire toute ma carrière au PSG un peu à la Gerrard en devenant même capitaine ? Franchement, moi, si tout se passe bien, si tout va dans le même sens, ça serait avec fierté. En plus, il y a l'objectif de Marquinhos, les 500 matchs ».