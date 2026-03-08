Mercato - PSG : «Il est totalement inexistant», les premières critiques tombent après son transfert

Pierrick Levallet

Ces derniers mois, le PSG s’est montré peu actif sur le marché des transferts. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale ne s’est permis d’enregistrer que quatre arrivées. Les premières critiques commencent d’ailleurs à tomber pour une recrue parisienne, qui n’a pas vraiment convaincu jusqu’à présent.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale n’a enregistré que quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Le prodige formé au FC Barcelone a d’ailleurs eu droit à quelques minutes récemment avec les blessures de Fabian Ruiz et Joao Neves. La pépite espagnole a notamment démarré la rencontre de ce vendredi face à l'AS Monaco, qui s'est soldée par une défaite (1-3). Seulement, le joueur de 18 ans n’a pas vraiment convaincu jusqu’à présent et les premières critiques commencent à tomber après son transfert.

Dro Fernandez, «beaucoup trop léger» avec le PSG ? « Sans surprise, Vitinha est totalement rincé. Mais c’est normal, puisqu’il joue tout le temps et qu’il n’a quasiment jamais coupé depuis la saison dernière. Zaïre-Emery en est à sa 35e titularisation consécutive. Il est au bout du rouleau aussi. Et puis le jeune Dro Fernandez sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique et beaucoup trop léger » a notamment lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.