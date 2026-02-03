«Il possède des qualités cachées...» : Les supporters de l’OM ne le savent pas encore, mais cette recrue inattendue pourrait faire la différence !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a mis la main sur quatre nouveaux joueurs, avec Quinten Timber, Himad Abdelli, Ethan Nwaneri et Tochukwu Nnadi. Interrogé après la fin du mercato estival, un journaliste s’est prononcé sur l’une de ces recrues qui pourrait créer la surprise dans la cité phocéenne.

L’ Olympique de Marseille n’a pas l’habitude de rester en retrait durant un mercato, et ce mois de janvier 2026 nous l’a encore montré. Ils sont neuf à avoir quitté la cité phocéenne durant l’hiver, tandis que dans l’autre sens, quatre joueurs sont arrivés : Quinten Timber , Himad Abdelli , Ethan Nwaneri et Tochukwu Nnadi , l’une des surprises de dernières minutes du mercato de l’OM .

Inconnu du grand public, l’international nigérian de 22 ans, présent à la Coupe d’Afrique des Nations en début d’année (pour 13 minutes de jeu au total), a rejoint l’OM en provenance du SV Zulte Waregem pour 6 millions d’euros. A quoi faut-il s’attendre avec le milieu de terrain ? Ayomide Oguntimehin , journaliste nigérian, a apporté quelques précisions auprès de TopMercato.

« Il est énergique et discipliné sur le plan tactique »

« Je conçois qu’il n’ait pas eu beaucoup de temps de jeu lors de la CAN 2025. Mais je peux vous assurer que Nnadi apportera de l’énergie au milieu de terrain de Marseille. N’oublions pas qu’il est encore jeune et qu’il aura besoin de temps pour développer son jeu, mais il montrera certainement sa véritable valeur, confie le rédacteur en chef du média Soccernet.ng. Tochukwu peut jouer en tant que milieu défensif et également en tant que milieu central. Il est énergique et discipliné sur le plan tactique. C’est un joueur qui était sur le point de rejoindre West Ham United, il possède clairement des qualités cachées qu’il montrera lorsqu’il commencera à jouer pour Marseille ».

Pour Ayomide Oguntimehin, Tochukwu Nnadi peut suivre les traces de ses compatriotes passés par l’OM. « Les joueurs nigérians ont une longue histoire de succès à Marseille, comme Taiye Taiwo, Joseph Yobo et Wilson Oruma. Je ne doute donc pas qu’il réussira lui aussi et qu’il gagnera le cœur des supporters marseillais », estime-t-il. Réponse dans les prochains mois.