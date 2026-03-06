Les supporters de l’OM craquent et lâchent une menace : «La colère finira par déborder»

Alors que l’OM a été éliminé par Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France mercredi, la colère commence à monter de plus en plus à Marseille. Ce vendredi, à la veille de rejouer contre le TFC en championnat, un groupe de supporters a publié un communiqué cinglant, aussi bien envers les joueurs que la direction.
« Ça suffit ! » L’élimination face à Toulouse mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b) a été la goutte de trop pour La Vieille Garde 84. La patience des Ultras de l’OM a atteint sa limite et ils l’ont fait savoir dans un communiqué incisif publié ce vendredi matin, alors que Marseille sera de nouveau opposé au TFC samedi, cette fois-ci au Stadium pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.
« La colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue »
« Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte. Depuis 2010, aucun titre majeur. Quinze ans de promesses trahies, de désillusions et d’humiliations. Quinze ans à regarder l’Olympique de Marseille s’enfoncer pendant que d’autres clubs construisent, progressent et gagnent. Pourtant, des centaines de millions ont été engloutis, des dizaines de joueurs se sont succédés, des entraîneurs ont défilé, des projets ont été annoncés, jamais réalisés. Toujours pour le même résultat le néant. Aucune stabilité. Aucune vision. Aucune exigence », a écrit La Vieille Garde 84.
« Un peuple qu’on méprise finit toujours par se faire entendre »
« Alors une question s’impose : à qui profite ce chaos permanent ? », s’est interrogé le groupe de supporters de l’OM. « Car pendant que certains font leurs affaires, le club continue de sombrer. À Marseille, personne n’est dupe. Un tour d’honneur après une victoire ne suffit pas à masquer quinze ans d’échec. Nous exigeons un projet clair. Nous exigeons une direction compétente. Nous exigeons des décisions prises pour l’intérêt du club, et non pour les intérêts de ceux qui gravitent autour. Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Fini les discours, agissez ! La patience des Marseillais n’est pas infinie, et à force de mépriser les supporters, de trahir l’histoire de ce club et de piétiner ce maillot, la colère finira par déborder. L’OM appartient à son peuple. Et un peuple qu’on méprise finit toujours par se faire entendre. »