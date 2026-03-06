Mercato : Une légende de l’équipe de France reçoit un message pour signer… à Lorient !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après 13 ans passés à l’étranger, en Angleterre, en Italie, puis aux États-Unis, une légende de l’équipe de France a récemment fait son retour en Ligue 1. Si cela n’a pas porté ses fruits, le FC Lorient a pensé à s’attacher les services du principal intéressé, son directeur sportif lui ayant envoyé un message en ce sens.

L’été dernier, la Ligue 1 a vu plusieurs joueurs sacrés champions du monde en 2018 avec l’équipe de France faire leur retour. C’est le cas de Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan à l’OM, de Florian Thauvin, qui a quitté l’Udinese pour s’engager avec le RC Lens, mais également d’Olivier Giroud.

🎙️ Invité de l'After, le directeur sportif du FC Lorient, Laurent Koscielny, a évoqué son échange avec Olivier Giroud avant qu'il signe en Ligue 1.



Giroud aurait pu atterrir à Lorient 13 ans après son départ de Montpellier pour Arsenal et à la suite d’une courte expérience au Los Angeles FC en MLS, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57) s’est engagé pour une saison en faveur du LOSC, avec lequel il a inscrit 9 buts toutes compétitions confondues pour le moment. Au courant de son souhait de revenir en Europe, Laurent Koscielny, directeur sportif du FC Lorient, a lui aussi pensé à recruter Olivier Giroud, avec lequel il a joué en sélection et chez les Gunners, entre 2012 et 2018.