Mercato : Une légende de l’équipe de France reçoit un message pour signer… à Lorient !

Après 13 ans passés à l’étranger, en Angleterre, en Italie, puis aux États-Unis, une légende de l’équipe de France a récemment fait son retour en Ligue 1. Si cela n’a pas porté ses fruits, le FC Lorient a pensé à s’attacher les services du principal intéressé, son directeur sportif lui ayant envoyé un message en ce sens.
L’été dernier, la Ligue 1 a vu plusieurs joueurs sacrés champions du monde en 2018 avec l’équipe de France faire leur retour. C’est le cas de Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan à l’OM, de Florian Thauvin, qui a quitté l’Udinese pour s’engager avec le RC Lens, mais également d’Olivier Giroud.
Giroud aurait pu atterrir à Lorient
13 ans après son départ de Montpellier pour Arsenal et à la suite d’une courte expérience au Los Angeles FC en MLS, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57) s’est engagé pour une saison en faveur du LOSC, avec lequel il a inscrit 9 buts toutes compétitions confondues pour le moment. Au courant de son souhait de revenir en Europe, Laurent Koscielny, directeur sportif du FC Lorient, a lui aussi pensé à recruter Olivier Giroud, avec lequel il a joué en sélection et chez les Gunners, entre 2012 et 2018.
« Ça m’a traversé l’esprit puisque je lui ai envoyé un message »
« Si, si, ça m’a traversé l’esprit puisque je lui ai envoyé un message », a confié Laurent Koscielny auprès de RMC Sport. « C’était juste pour prendre un peu des nouvelles de la famille et puis c’était la bonne opportunité de pouvoir essayer de voir dans quel état d’esprit il était. Je connaissais sa situation en MLS, il avait le souhait de rentrer en Europe. Il y a eu des propositions faites par d’autres clubs comme Lille et après, c'est difficile de pouvoir se battre face à des équipes qui jouent une Coupe d’Europe et lui, c'est un grand compétiteur, donc il souhaitait aussi aller dans un club ambitieux, en Ligue 1. »