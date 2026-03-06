Mercato - PSG : Un joueur signe à Paris avec un défi inattendu, «vous allez voir, je tiendrai ma promesse»

Alexis Brunet

Pour certains joueurs, signer au PSG représente déjà un gros défi, mais d’autres vont encore plus loin. Un actuel Parisien avait par exemple fait une promesse assez osée aux dirigeants du club de la capitale lors de sa signature. Une promesse qu’il a tenue, ce qui prouve toute la persévérance de ce dernier.

Les grandes échéances arrivent très vite pour le PSG. Le 11 mars prochain, le club de la capitale jouera son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea. Une rencontre très importante pour les Parisiens, qui ne sont plus en lice en Coupe de France et qui ne possèdent que quatre points d’avance en championnat sur le RC Lens. La fin de saison des joueurs de Luis Enrique s’annonce donc palpitante et l’entraîneur espagnol espère donc que Marquinhos et ses coéquipiers répondront présents.

📍🇷🇺 Matvey Safonov a sauvé 5 penaltys + tirs au but cette saison toutes compétitions confondues (sur 7 subis).



Plus haut total parmi les gardiens évoluant dans le TOP 5 européen 🧤🔝 pic.twitter.com/0IlcXRwYip — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 2, 2026

Un rôle décisif pour Safonov ? Pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions, le PSG va donc devoir se défaire de Chelsea et Matvey Safonov aura sans doute un rôle important à jouer. Devenu numéro un dernièrement à la place de Lucas Chevalier, l’international russe sera surement très sollicité et le club de la capitale comptera sur lui à l’image d’un Gianluigi Donnarumma qui s’était montré décisif lors des matchs à élimination directe la saison dernière.