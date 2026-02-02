«Je suis admiratif» : Ce «gamin» du PSG qui fait sensation sur La Chaîne L'EQUIPE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur à Strasbourg dimanche soir (2-1), le PSG a réalisé une très belle opération pour reprendre la tête de la Ligue 1. Cependant, dans le contenu, les Parisiens sont loin de répondre aux attentes suscitées par l'incroyable année 2025. Mais un joueur se distingue particulièrement et sur La Chaîne L'EQUIPE, un consultant ne manque pas de le mettre en avant.

Auteur d'un début de saison compliqué, Warren Zaïre-Emery avait même été déclassé en équipe de France et relégué avec les Espoirs. Mais au lieu de voir ça comme une sanction, le joueur formé au PSG en a profité pour repartir de zéro et remonter la pente. A tel point qu'il s'impose à nouveau comme une valeur sûre au sein du club de la capitale que ce soit au poste de latéral droit ou dans l'entrejeu. De quoi impressionner Ludovic Obraniak, «admiratif» de l'évolution de Zaïre-Emery.

«Je suis admiratif de ce gamin» « Je suis admiratif de ce gamin, qui a connu le star system très vite. On l’a monté tout en haut, il était au sommet de la montagne. Et puis d’un coup, il est redescendu au camp de base. Je peux vous dire que quand vous avez cet âge-là, cela fait bizarre. Mais lui, avec beaucoup d’humilité, il a pris le temps, parce qu’il a un bon entourage. Il a eu l’humilité de se refaire la cerise avec les Espoirs, pour reprendre un peu de confiance », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.