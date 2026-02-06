Il choisit un joueur du PSG sur les jeux vidéos et le voit en vrai à Paris : «C’est celui qui m’a le plus impressionné»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a toujours eu de grands noms dans son effectif. Et lorsque des jeunes arrivent, cela leur fait toujours bizarre. Une tendance qui ne date pas d'aujourd'hui comme le raconte un joueur qui a signé au PSG en... 2008 !

En janvier 2008, le PSG réalise un mercato d'hiver qui va rester dans les annales. Mais pas pour les bonnes raisons. En effet, juste avant la fermeture du marché, le club de la capitale recrute deux joueurs brésiliens, méconnus du grand public à savoir Willamis Souza et Everton Santos. Aucun des des deux ne s'imposera à Paris, surtout pas le second, arrivé en provenance des Corinthians et qui ne disputera que trois matches avec le PSG. Néanmoins, Everton Santos ne garde pas que des mauvais souvenirs de son passage à Paris où il a notamment pu côtoyer Pedro Miguel Pauleta, un joueur qu'il utilisait sur les jeux vidéos.

Joyeux pire transfert de l’histoire du mercato d’hiver à tous les parisiens !



Il y a 18 ans jour pour jour, Everton Santos et Souza au PSG.



Dans l’histoire 😅 pic.twitter.com/QgXErz9c6G — Raph Chader (@RaphChader) February 2, 2026

«Je jouais avec Pauleta aux jeux vidéo» « Pedro (Pauleta), Mario (Yepes), Ceara et Zoumana (Camara) m’ont aidé à être moins perdu au début. Je jouais avec Pauleta aux jeux vidéo et pouvoir partager le vestiaire avec lui a été un immense plaisir. C’est le joueur qui m’a le plus impressionné. L’été suivant, Claude (Makelele) a été formidable. Il a souhaité me faire découvrir l’environnement du club et la culture du pays. Il a même organisé un dîner dans un restaurant pour créer ce lien. Je n’oublie pas mon traducteur, Manuel, qui a toujours été toujours très attentionné. Je lui ai offert ma voiture quand je suis retourné au Brésil pour le remercier », se remémore-t-il dans une interview accordée au Parisien.