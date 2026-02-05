Transfert en urgence au PSG, «je n’ai pas pu dire au revoir à ma petite amie»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On le constate à chaque fenêtre des transferts, certaines opérations mettent du temps à se décider et se concrétisent quelques heures voire minutes avant la deadline. Cela peut parfois obliger les joueurs à rejoindre leur nouvelle destination en catastrophe, comme ce fut le cas d’un joueur passé par le PSG.

Avant d’accueillir des joueurs de renom ou des pépites en devenir grâce à l’arrivée du Qatar à sa tête, le Paris Saint-Germain a connu de nombreux échecs dans son histoire, notamment en janvier 2008 avec les arrivées de Willamis Souza et Éverton Santos, encore considérés aujourd’hui comme deux des plus gros flops de l’histoire du PSG. Deux opérations qui se sont décidées dans les dernières heures du mercato hivernal, au moment où le club luttait pour sa survie en Ligue 1.

« Je suis allé directement à l’aéroport » Dans un entretien accordé au Parisien, dix-huit ans après sa signature au PSG, Everton Santos est revenu sur ce passage dans la capitale que les supporters ont préféré oublier. « J’ai appris l’intérêt du PSG au début du mois de janvier et les discussions se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier. Il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup d’anxiété, car il y avait de nombreux points à régler. J’ai passé toute la journée au siège du Corinthians à attendre le dénouement, s’est souvenu le Brésilien. C’était de la folie. Je n’ai même pas pu rentrer chez moi pour prendre mes affaires, je suis allé directement à l’aéroport. Je n’ai pas pu dire au revoir physiquement à ma famille et à ma petite amie. Je l’ai fait par téléphone, quand j’étais dans l’avion, en essayant de contenir mon émotion. Je savais que je réalisais un rêve d’enfant. Et en même temps, j’avais le cœur serré. J’étais plein d’espoir et j’avais la conviction que tout allait bien se passer. »