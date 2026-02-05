Le PSG le choisit pour remplacer une de ses stars, «je suis content !»

Depuis le début de la saison, le PSG a dû composer avec de nombreuses blessures au sein de son effectif. En l’absence de l’une de ses stars pour plusieurs mois, Luis Enrique a dû innover, utilisant un joueur à un poste qui n’est pas le sien. Ce qui ne dérange pas du tout le principal intéressé, qui souhaite seulement jouer, peu importe où.
Victime d’une grosse blessure à la cheville au début du mois de novembre, puis engagé à la CAN avec le Maroc, Achraf Hakimi n’a pendant longtemps pas été à la disposition de Luis Enrique. N’ayant pas de spécialiste du poste pour le remplacer, l’entraîneur du PSG a souvent utilisé Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit, lui qui est un milieu de terrain de formation.
« Il faut savoir jouer à tous les postes »
« Oui, c'est une force. Il faut savoir jouer à tous les postes », a confié le joueur formé au PSG dans un entretien accordé aux médias du club, quand il a été interrogé sur sa polyvalence. « Je pense que c'est un plus pour moi, et aussi un plus pour l'équipe d’avoir un joueur qui peut jouer un peu partout, sur lequel tu sais que tu peux compter. Pour moi, peu importe le poste, tant que je joue, je suis content ! C'est avec plaisir que j'aide l'équipe, à n'importe quel poste. »
« Quand je jouerais au milieu, cela m'aidera »
Relancé plus spécifiquement sur le poste de latéral droit auquel l’a beaucoup aligné Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a ajouté : « J'ai appris à m'aligner avec ma ligne défensive, à avoir le bon tempo pour aller sortir au pressing parce que chez nous, le latéral droit va souvent chercher le latéral gauche adverse. Cela m'a aussi permis de travailler mon cardio parce que c'est différent lorsque tu évolues en tant que milieu de terrain. En kilomètres parcourus, c'est à peu près pareil, mais les courses sont de plus haute intensité et je pense que ça m'a fait du bien. Et quand je jouerais au milieu, cela m'aidera aussi pour mettre encore plus d'intensité et toucher encore plus de ballons. »