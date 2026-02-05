Le PSG le choisit pour remplacer une de ses stars, «je suis content !»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, le PSG a dû composer avec de nombreuses blessures au sein de son effectif. En l’absence de l’une de ses stars pour plusieurs mois, Luis Enrique a dû innover, utilisant un joueur à un poste qui n’est pas le sien. Ce qui ne dérange pas du tout le principal intéressé, qui souhaite seulement jouer, peu importe où.

Victime d’une grosse blessure à la cheville au début du mois de novembre, puis engagé à la CAN avec le Maroc, Achraf Hakimi n’a pendant longtemps pas été à la disposition de Luis Enrique. N’ayant pas de spécialiste du poste pour le remplacer, l’entraîneur du PSG a souvent utilisé Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit, lui qui est un milieu de terrain de formation.

«Il ne m’a pas lâché» : Un joueur du PSG revient en force, c'est grâce à Luis Enrique ! https://t.co/LjdxOXpAF8 — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Il faut savoir jouer à tous les postes » « Oui, c'est une force. Il faut savoir jouer à tous les postes », a confié le joueur formé au PSG dans un entretien accordé aux médias du club, quand il a été interrogé sur sa polyvalence. « Je pense que c'est un plus pour moi, et aussi un plus pour l'équipe d’avoir un joueur qui peut jouer un peu partout, sur lequel tu sais que tu peux compter. Pour moi, peu importe le poste, tant que je joue, je suis content ! C'est avec plaisir que j'aide l'équipe, à n'importe quel poste. »