OM - Ben Arfa : «On a failli se battre…»

Formé à l’OL, Hatem Ben Arfa a ensuite rejoint l’autre Olympique, l’OM. En effet, en 2008, il débarque ainsi à Marseille, retrouvant notamment dans le vestiaire olympien un certain Benoit Cheyrou. Et voilà qu’entre les deux, le début de la relation a été très difficile, même électrique. Au point que ça parte en bagarre entre Ben Arfa et Cheryou.
Joueur de l’OM entre 2007 et 2014, Benoit Cheyrou en a vu passer des joueurs dans le vestiaire du club phocéen. Ça a notamment été le cas d’Hatem Ben Arfa, recruté en 2008 en provenance de l’OL. Une cohabitation entre les deux coéquipiers à l’OM qui a été loin d’être idéale au début…
« On était trop différent, on ne se comprenait pas »
Entre Benoit Cheyrou et Hatem Ben Arfa, c’était plus tendu que jamais à l’OM. En effet, pour Kampo, Cheyrou a raconté : « Le joueur le plus avec qui j’ai joué ? Abidal et Ben Arfa. Quand il avait envie, il pouvait dribbler n’import qui. Ça avait mal commencé ? Ouais, il y a eu pas mal d’histoires dans les vestiaires, avec lui, avec Gignac. Hatem, les premiers jours, on a failli se battre, plusieurs fois. On était trop différent, on ne se comprenait pas ».
« Il a complètement changé, il s’est ouvert, on a rigolé ensemble »
Mais voilà que tout a fini par rentrer dans l’ordre ensuite. « Un jour, je suis dans le bus, il devait derrière moi ou à côté, il entend la musique que j’écoute. Il dit : « Ah tu écoutes ça comme musique ? ». C’était du rap ou du rnb. Je lui passe un écouteur, on écoute ensemble. Je suis surpris. Depuis ce jour là, il a complètement changé, il s’est ouvert, on a rigolé ensemble. Alors qu’on était vraiment différent », a poursuivi Benoit Cheyrou à propos de Ben Arfa.