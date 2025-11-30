OM - Ben Arfa : «On a failli se battre…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à l’OL, Hatem Ben Arfa a ensuite rejoint l’autre Olympique, l’OM. En effet, en 2008, il débarque ainsi à Marseille, retrouvant notamment dans le vestiaire olympien un certain Benoit Cheyrou. Et voilà qu’entre les deux, le début de la relation a été très difficile, même électrique. Au point que ça parte en bagarre entre Ben Arfa et Cheryou.

Joueur de l’OM entre 2007 et 2014, Benoit Cheyrou en a vu passer des joueurs dans le vestiaire du club phocéen. Ça a notamment été le cas d’Hatem Ben Arfa, recruté en 2008 en provenance de l’OL. Une cohabitation entre les deux coéquipiers à l’OM qui a été loin d’être idéale au début…

« On était trop différent, on ne se comprenait pas » Entre Benoit Cheyrou et Hatem Ben Arfa, c’était plus tendu que jamais à l’OM. En effet, pour Kampo, Cheyrou a raconté : « Le joueur le plus avec qui j’ai joué ? Abidal et Ben Arfa. Quand il avait envie, il pouvait dribbler n’import qui. Ça avait mal commencé ? Ouais, il y a eu pas mal d’histoires dans les vestiaires, avec lui, avec Gignac. Hatem, les premiers jours, on a failli se battre, plusieurs fois. On était trop différent, on ne se comprenait pas ».