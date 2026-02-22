Le Paris FC récupère des légendes du PSG, «et bientôt, Ronaldinho à la gestion de la buvette»

Pierrick Levallet

Le Paris FC récupère petit à petit des légendes du PSG pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Après Rai et Michel Denisot, le club parisien s’est attaché les services d’Antoine Kombouaré, qui remplacera Stéphane Gilli sur le banc. Et cela n’a pas manqué de faire réagir une journaliste avec humour sur les réseaux sociaux.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC joue son maintien dans l’élite. Le club parisien ne dispose que de quelques longueurs d’avance sur le barragiste. De ce fait, les pensionnaires du Stade Jean Bouin récupèrent peu à peu des légendes du PSG pour se maintenir dans le championnat de France. Après Rai - devenu actionnaire du Paris FC - et Michel Denisot, qui est entré dans le conseil d’administration du club, les Parisiens se sont attachés les services d’Antoine Kombouaré. Ce dernier viendra remplacer Stéphane Gilli sur le banc.

«C’est un super joueur» : Il débarque au PSG et met tout le monde d’accord ! https://t.co/HqP3qeezuk — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Kombouaré rejoint Rai et Denisot au Paris FC Et cette nouvelle arrivée n’a pas manqué de faire réagir Pia Clemens sur les réseaux sociaux. « Oh woaw. Donc au Paris FC désormais il y a Raì, Denisot et Kombouaré... Bientôt Susic au coaching mental, Pauleta entraîneur des attaquants et Ronaldinho à la gestion de la buvette » a lancé la journaliste d’Ici Paris Ile-de-France et la chroniqueuse de L’Equipe du Soir.