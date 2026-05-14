Clash Mbappé/Bardella : Daniel Riolo prend position, «on se demandait réellement si Kylian Mbappé votait pour le RN ?»

Dans un entretien récent à Vanity Fair, Kylian Mbappé s'est confié à nouveau sur ses craintes concernant une arrivée éventuelle du Rassemblent National au pouvoir en 2027. L'attaquant du Real Madrid, qui s'était déjà exprimé à ce sujet, a vu Jordan Bardella lui répondre en le taclant sur les réseaux sociaux. Daniel Riolo salue la prise de parole sur capitaine des Bleus.
Au cœur d'une nouvelle polémique malgré lui à cause de sa prise de position dans un contexte politique, Kylian Mbappé a vu de nombreuses critiques en découler. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'attaquant du Real Madrid s'exprime à ce sujet, et notamment contre le Rassemblent National. Beaucoup pensent qu'il n'aurait pas dû s'exprimer, ce qui n'est pas le cas de Daniel Riolo.
« La sortie de Mbappé sur l’extrême droite ? Je ne comprends même pas à qu’il y ait ce débat »
Avant d'être le capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé est avant tout un citoyen de 27 ans qui semble soucieux de l'avenir politique de son pays à un an d'une nouvelle élection présidentielle. L'attaquant français a montré ses craintes quant aux conséquences si le Rassemblement National arrive au pouvoir. Une prise de parole saluée par Daniel Riolo. « La sortie de Mbappé sur l’extrême droite ? Je ne comprends même pas à qu’il y ait ce débat. Je ne comprends même pas qu'il y ait des réactions de gens qui pensent qu’il ne faudrait pas, ou parce qu'il est capitaine des Bleus il va diviser. Forcément, tu as des gens qui seront d'accord et d'autres qui ne seront pas d'accord. On était à se demander réellement si Kylian Mbappé, il y avait une chance qu’il vote pour le Rassemblement National ? Je ne crois pas puisque sa maman s'est déjà exprimée plusieurs fois d'un point de vue politique. On sait qu'elle était même impliquée à un moment à ce niveau-là dans la ville de Bondy » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC.
« En France, on empêche un petit peu trop les gens de parler »
Visé par les critiques puisque de nombreuses personnes estiment qu'il n'aurait pas dû aborder ce sujet-là, Daniel Riolo vole au secours de Kylian Mbappé. « À la limite, que quelqu'un vienne me dire ‘ouais je ne suis pas d'accord’ en aucun cas je vais lui dire ‘tais-toi’. Parle si tu as envie de parler, si tu as envie d’exprimer ton idée. Après, nous, on sera libre de dire ou de ne pas dire ‘ouais bon il dit ça mais machin’. Moi, ça me gêne un petit peu plus quand les mecs sont à l'étranger depuis 20 ans. Moi, je suis bi-national. Je reçois les papiers pour voter en Italie mais je me refuse de le faire parce que je ne vis pas là-bas. Pourtant, culturellement, je me sens proche de ce pays. Mais ne vivant pas là-bas, n'étant pas un contribuable de ce pays puisque les impôts, je les paye en France et que je travaille ici, je me refuse à voter là-bas. Je ne peux pas avoir une opinion sur ce qui se passe là-bas. La sortie de Mbappé ? Ça n’a rien à voir avec les difficultés. Ça veut dire quoi ? Donc en fonction de ta classe sociale, tu as le droit de t'exprimer ou pas ? Il a parfaitement le droit de dire ça. Je trouve même que c'est assez courageux pour un capitaine des Bleus. C'est la liberté d'expression, chacun ses idées. Et je trouve qu'en ce moment, en France justement, on empêche un petit peu trop les gens de parler » poursuit-il.