Clash Mbappé/Bardella : Daniel Riolo prend position, «on se demandait réellement si Kylian Mbappé votait pour le RN ?»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans un entretien récent à Vanity Fair, Kylian Mbappé s'est confié à nouveau sur ses craintes concernant une arrivée éventuelle du Rassemblent National au pouvoir en 2027. L'attaquant du Real Madrid, qui s'était déjà exprimé à ce sujet, a vu Jordan Bardella lui répondre en le taclant sur les réseaux sociaux. Daniel Riolo salue la prise de parole sur capitaine des Bleus.

Au cœur d'une nouvelle polémique malgré lui à cause de sa prise de position dans un contexte politique, Kylian Mbappé a vu de nombreuses critiques en découler. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'attaquant du Real Madrid s'exprime à ce sujet, et notamment contre le Rassemblent National. Beaucoup pensent qu'il n'aurait pas dû s'exprimer, ce qui n'est pas le cas de Daniel Riolo.

« La sortie de Mbappé sur l’extrême droite ? Je ne comprends même pas à qu’il y ait ce débat » Avant d'être le capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé est avant tout un citoyen de 27 ans qui semble soucieux de l'avenir politique de son pays à un an d'une nouvelle élection présidentielle. L'attaquant français a montré ses craintes quant aux conséquences si le Rassemblement National arrive au pouvoir. Une prise de parole saluée par Daniel Riolo. « La sortie de Mbappé sur l’extrême droite ? Je ne comprends même pas à qu’il y ait ce débat. Je ne comprends même pas qu'il y ait des réactions de gens qui pensent qu’il ne faudrait pas, ou parce qu'il est capitaine des Bleus il va diviser. Forcément, tu as des gens qui seront d'accord et d'autres qui ne seront pas d'accord. On était à se demander réellement si Kylian Mbappé, il y avait une chance qu’il vote pour le Rassemblement National ? Je ne crois pas puisque sa maman s'est déjà exprimée plusieurs fois d'un point de vue politique. On sait qu'elle était même impliquée à un moment à ce niveau-là dans la ville de Bondy » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC.