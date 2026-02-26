Zinedine Zidane en pleine situation embarrassante, «je rencontre ma femme à ce moment-là !»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à son épouse Véronique depuis près de 32 ans, Zinedine Zidane avait d'ailleurs fait sa rencontre dans des conditions pour le moins surprenantes. À cette époque, la future star du foot français faisait ses débuts en pro avec l'AS Cannes, et Zidane raconte la situation assez embarrassante dans laquelle il a fait sa connaissance.

En juin 2022, à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane avait accordé une large interview à L'EQUIPE dans laquelle l'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France et du Real Madrid évoquait les étapes majeures de sa vie. Il s'est notamment confié sur sa période du côté de l'AS Cannes, son club formateur, et c'est d'ailleurs dans la ville azuréenne que Zidane a fait la connaissance de son épouse, Véronique, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une scène assez cocasse.

« Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme » « Le 6 février 1991, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble », raconte Zinedine Zidane, qui semblait donc très embarrassé en train de chercher sa montre dans la neige lorsqu'il est tombé nez à nez avec sa future femme, Véronique. Le début d'une longue histoire d'amour, qui a donc donné un mariage (le 28 mai 1994) et quatre beaux enfants, tous footballeurs aujourd'hui : Enzo, Luca, Théo et Elyas.