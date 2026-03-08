«C’est fini, c’est terminé» : La mauvaise nouvelle annoncée sur RMC pour les fans de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa victoire contre l’OL et trois jours après son élimination en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM est allé s’imposer sur la pelouse de Toulouse (0-1) samedi soir. Une victoire importante pour les Olympiens, qui ont été solides défensivement, mais pas très inspirés offensivement. Ce à quoi les supporters vont devoir s’habituer jusqu’à la fin de la saison selon un consultant de RMC.

En déplacement sur la pelouse de Toulouse (0-1) samedi soir pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l’OM a mis la pression sur l’OL, reprenant provisoirement la troisième place du classement de la Ligue 1. Un succès obtenu sans encaisser de but, une première en championnat depuis le 14 décembre 2025 et la réception de l’AS Monaco (1-0).

« J’ai trouvé ça très caricatural sur la fin de match de faire rentrer Nnadi, sortir Greenwood, faire une espèce de 3-5-2 » « Habib Beye, j’ai trouvé ça très caricatural sur la fin de match de faire rentrer Nnadi, sortir Greenwood, faire une espèce de 3-5-2. T’as vraiment l’impression qu’il a envoyé les chiens devant le pavillon pour se protéger. Maintenant, tu sais que ce match était très important après la Coupe de France pour gagner et mettre la pression sur l’OL. Si c’est ça la recette. C’est vrai que c’est malheureux d’en arriver là aujourd’hui pour l’OM par rapport au point de départ du début de saison. Mais c’est la suite logique », a réagi Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.