Transfert : Endrick à l’OL la saison prochaine, «la décision est déjà prise»

À la recherche d’un attaquant, l’OL a eu l’opportunité de s’attacher les services d’Endrick cet hiver. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant âgé de 19 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, et en ce qui concerne son avenir au-delà de cette période, son agent s’est montré très clair.
Auteur de 5 buts et 1 passe décisive depuis son arrivée, le prêt d’Endrick à l’OL est une réussite pour le moment, même s’il a été expulsé face au FC Nantes (0-1) samedi soir. Les Gones aimeraient très certainement le conserver au-delà de son prêt, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le Real Madrid. Selon ESPN Brésil, Paulo Fonseca en aurait d’ailleurs déjà fait la demande à sa direction.
« Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison »
Mais à en croire l’agent d’Endrick, Thiago Freitas, on ne verra pas l’international brésilien (14 sélections) faire plus de six mois à l’OL. « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L'accord est uniquement un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick redeviendra joueur du Real Madrid », a-t-il assuré auprès du média Win Win.
« Parler maintenant de la saison prochaine est une perte de temps »
Relancé sur son avenir et la forte concurrence en attaque au Real Madrid, notamment avec Kylian Mbappé, et si cela pourrait pousser en Endrick à rebondir ailleurs, Thiago Freitas a ajouté : « Je ne peux pas le prédire, je ne sais pas. Endrick pense toujours avec un état d'esprit footballistique : le prochain match, puis le suivant, toujours le prochain match. Nous ne pouvons pas anticiper ce qui se passera au Real Madrid la saison prochaine. Je ne sais pas qui sera l'entraîneur, je ne peux rien dire sur les autres joueurs, et je ne sais pas non plus s'ils resteront au club ou non. Parler maintenant de la saison prochaine est une perte de temps, car il reste encore trois mois à jouer dans la saison actuelle. »