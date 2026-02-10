Transfert : Endrick à l’OL la saison prochaine, «la décision est déjà prise»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant, l’OL a eu l’opportunité de s’attacher les services d’Endrick cet hiver. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant âgé de 19 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, et en ce qui concerne son avenir au-delà de cette période, son agent s’est montré très clair.

Auteur de 5 buts et 1 passe décisive depuis son arrivée, le prêt d’Endrick à l’OL est une réussite pour le moment, même s’il a été expulsé face au FC Nantes (0-1) samedi soir. Les Gones aimeraient très certainement le conserver au-delà de son prêt, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le Real Madrid. Selon ESPN Brésil, Paulo Fonseca en aurait d’ailleurs déjà fait la demande à sa direction.

« Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison » Mais à en croire l’agent d’Endrick, Thiago Freitas, on ne verra pas l’international brésilien (14 sélections) faire plus de six mois à l’OL. « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L'accord est uniquement un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick redeviendra joueur du Real Madrid », a-t-il assuré auprès du média Win Win.