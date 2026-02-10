Après le PSG, il est contacté pour jouer à l’OM : «Ce n’était pas possible !»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à la tête de l’OM, Pablo Longoria a tenté de faire venir un ancien joueur passé par le Paris Saint-Germain, qui a également eu l’occasion de porter le maillot de l’équipe de France. Malgré la proposition alléchante du club phocéen, cet ex-international avait repoussé les avances marseillaises et s’en était expliqué.

Malgré la rivalité entre les deux clubs, de nombreux joueurs ont porté le maillot du PSG et de l’OM, plus précieusement 52, un record pour le club de la capitale. C’est le cas de Jérôme Alonzo, Hatem Ben Arfa, Daniel Bravo, Lorik Cana, Frédéric Déhu, Fabrice Fiorèse, Gabriel Heinze, Claude Makélélé ou encore Adrien Rabiot. Une liste sur laquelle ne figure pas Kevin Gameiro, portant le maillot rogue et bleu de 2011 à 2013 avant d’être approché par les Phocéens.

Pourquoi cet ancien joueur du PSG a refusé l’OM Invité de Late Football Club sur Canal+ il y a quelques mois, Kévin Gameiro avait expliqué les raisons qui l’avaient poussé à repousser les avances marseillaises. « Ce n’était pas possible. Oui (on m’a contacté), plusieurs fois. La dernière fois, c’était avant mon retour à Strasbourg (2021). Ce n’est même pas que Strasbourg l’emporte, parce qu’à ce moment-là, je n’avais même pas encore Strasbourg. Du coup, c’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser l’OM. En partie parce que j’ai joué à Paris, et aussi parce que j’avais mes enfants. Je pensais à eux, et je sais que c’est un contexte particulier. Et à 34 ans, tu as peut-être pas envie de toute cette pression », expliquait l’ancien attaquant du PSG, qui avait déjà eu l’occasion de s’exprimer pour RMC sur ses échanges avec Pablo Longoria.