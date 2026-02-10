Après le PSG, il est contacté pour jouer à l’OM : «Ce n’était pas possible !»

Présent à la tête de l’OM, Pablo Longoria a tenté de faire venir un ancien joueur passé par le Paris Saint-Germain, qui a également eu l’occasion de porter le maillot de l’équipe de France. Malgré la proposition alléchante du club phocéen, cet ex-international avait repoussé les avances marseillaises et s’en était expliqué.
Malgré la rivalité entre les deux clubs, de nombreux joueurs ont porté le maillot du PSG et de l’OM, plus précieusement 52, un record pour le club de la capitale. C’est le cas de Jérôme Alonzo, Hatem Ben Arfa, Daniel Bravo, Lorik Cana, Frédéric Déhu, Fabrice Fiorèse, Gabriel Heinze, Claude Makélélé ou encore Adrien Rabiot. Une liste sur laquelle ne figure pas Kevin Gameiro, portant le maillot rogue et bleu de 2011 à 2013 avant d’être approché par les Phocéens.
Pourquoi cet ancien joueur du PSG a refusé l’OM
Invité de Late Football Club sur Canal+ il y a quelques mois, Kévin Gameiro avait expliqué les raisons qui l’avaient poussé à repousser les avances marseillaises. « Ce n’était pas possible. Oui (on m’a contacté), plusieurs fois. La dernière fois, c’était avant mon retour à Strasbourg (2021). Ce n’est même pas que Strasbourg l’emporte, parce qu’à ce moment-là, je n’avais même pas encore Strasbourg. Du coup, c’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser l’OM. En partie parce que j’ai joué à Paris, et aussi parce que j’avais mes enfants. Je pensais à eux, et je sais que c’est un contexte particulier. Et à 34 ans, tu as peut-être pas envie de toute cette pression », expliquait l’ancien attaquant du PSG, qui avait déjà eu l’occasion de s’exprimer pour RMC sur ses échanges avec Pablo Longoria.
« Pablo Longoria a essayé de me faire venir »
« Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année compliquée à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais une offre d’un club en Turquie qui me proposait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, qui était là, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux, au-delà du club, et ça a failli me faire changer d’avis, avait expliqué l’ex-international tricolore. J’étais en vacances, les discussions étaient bien avancées. Pendant quinze jours, j’avais une boule au ventre. À 34 ans, je me disais: 'Mais qu’est-ce qui m’arrive? Ce n’est pas normal d’avoir une boule au ventre.' C’est la première fois que j’en ai discuté avec ma famille et mes proches, car c’était une décision très importante. L’OM, ce n’est pas un club facile, avec tout ce qu’il y a autour. Quand tu arrives dans un club comme ça, il faut être à 100 %. J’ai une vie de famille, c’est compliqué. J’ai des enfants. À ce moment-là, mon grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école. »