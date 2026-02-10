«Une erreur» va coûter à l'OM «beaucoup plus que 10 millions d'euros»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, l'OM s'est séparé de nombreux joueurs. Un ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi qui aura permis par la même occasion de renflouer les caisses en empochant plusieurs millions d'euros. Mais voilà que dans certains cas, pour l'OM, les futures pertes occasionnées par un transfert pourraient être plus importantes que ce qu'il a rapporté...

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'hésite pas à remettre régulièrement la main au portefeuille et à réinjecter de l'argent dans le club phocéen. Le fait est toutefois qu'à Marseille, l'argent ne coule pas forcément à flot. Ainsi, il est obligatoire pour l'OM de vendre afin de faire rentrer des liquidités. Des ventes qui rapportent donc des millions d'euros... mais qui en font également perdre encore plus ?

« C'est une erreur » Il y a quelques mois, lors du dernier mercato estival, l'OM décidait de vendre Adrien Rabiot. Alors que le Français s'était battu dans les vestiaires avec Jonathan Rowe, le club phocéen avait placé les deux joueurs sur le marché des transferts. Poussé vers la sortie, Rabiot a alors été vendu au Milan AC pour 10M€. Un transfert aujourd'hui toujours incompréhensible pour beaucoup, à commencer pour Jérome Alonzo. « Le départ d'Adrien Rabiot est la plus grande erreur de management de l'histoire moderne de l'OM. La plus grande. Tu me l'expliques comme tu veux, quelles que soient les raisons, c'est une erreur », a-t-il lâché sur le plateau de L'Equipe de Greg.