Marion Rousse plaque tout pour une question d'argent !

Marion Rousse a aujourd'hui plusieurs casquettes dans sa vie professionnelle. On peut ainsi retrouver la compagne de Julian Alaphilippe en tant que consultante et présentatrice sur France Télévisions, mais également comme directrice du Tour de France femmes. La reconversion a donc été réussie pour l'ancienne championne de cyclisme qui n'a pas hésité à descendre de son vélo et quitter le peloton pour des raisons financières.

Avant de commenter les courses cyclistes ou bien de diriger le Tour de Frances femmes, Marion Rousse était l'une des stars du peloton. En effet, l'actuel compagne de Julian Alaphilippe brillait sur son vélo, elle a notamment été sacré championne de France. Mais le cyclisme était bien différent il y a quelques années et ne payait pas assez. Un aspect financier qui a notamment poussé Marion Rousse a raccroché le vélo après avoir découvert les fonctions de consultante, d'abord sur Eurosport en commentant notamment le Tour d'Espagne.

« J'étais payée un SMIC »

Dans une vidéo pour Ekoï sur Youtube, Marion Rousse a raconté comment elle en est arrivée à devenir consultante. Celle qui officie désormais sur le groupe France Télévisions a alors confié : « J'avais commencé le vélo à l'âge de 6 ans. J'étais professionnelle chez Lotto, mais je n'étais pas rémunérée. J'avais une convention d'insertion professionnelle, j'étais payée un SMIC pour travailler à mi-temps dans une mairie. Et de là, quand je suis devenue championne de France sur route, on m'a proposé d'intervenir en qualité d'invitée sur Eurosport et j'y suis allée ».

« Peut-être je ne vais jamais retrouver une opportunité de gagner ma vie »

« On m'avait trouvé à l'aise et on m'a proposé d'intervenir sur la Vuelta, ce que j'ai accepté. De fil en aiguille, je me suis vraiment épanouie dans ce milieu, mais ça ne devenait pas compatible avec mes deux autres métiers. Il a fallu prendre une décision. Je me suis dit que peut-être je ne vais jamais retrouver une opportunité de gagner ma vie dans le domaine que j'aime plus que tout. J'y suis allée et voilà où j'en suis », a poursuivi Marion Rousse, convaincue notamment par l'aspect financier.