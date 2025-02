Cyclisme : Van Aert croit-il vraiment en ses chances pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de terminer deuxième des Mondiaux de cyclo-cross loin derrière Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert va activer sa préparation pour son grand objectif, remporter enfin le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais au fond de lui, Van Aert croit-il encore en ses chances ?

Wout Van Aert ne cache pas depuis plusieurs semaines que son grand objectif de l’année sera de lever les bras sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, deux courses qu’il n’a jamais gagnées, ce qui constitue une anomalie compte tenu de ses qualités de coureur mondial.

« Je m’étais dit qu’il y aurait plein d’opportunités, on est en 2025… »

A l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport lors de l’émission Bistrot Vélo, Van Aert a bien sûr évoqué cet objectif au cœur de sa saison : « Les Flandres et Roubaix sont mes plus grands objectifs du printemps. En 2020 sur le Ronde, j’étais deuxième du sprint derrière Mathieu Van der Poel. Je m’étais dit qu'il y aurait plein d’autres opportunités. On est en 2025… Les autres éditions, je n’étais pas en lice pour la victoire. Ce n’est pas facile, mais je reste concentré et fais de mon mieux et tout ce qui est en mon contrôle. Je pèse presque 80 kilos, normal que je préfère rouler sur Paris - Roubaix. Mais l’atmosphère sur le Tour de Flandres, il n’y a pas d’autre course comme celle-là sur la planète. Je ne peux pas choisir entre Flandres et Roubaix. Roubaix est quelque chose de spécial, mais pour un Flamand, les Flandres… ce n’est pas quelque de chose de normal non plus ».

Derrière la plaisanterie, le doute ?

A force de se casser les dents sur les deux Monuments flandriens, soit par malchance soit parce qu’il trouve plus fort que lui, Van Aert commencerait-il à douter d’être en mesure de les gagner un jour, d’autant qu’avec l’arrivée de Pogacar dans le paysage, un nouvel obstacle XXL s’est mis en travers de sa route ? S’il est trop tôt pour l’affirmer, quelques signaux jettent un petit doute sur le sujet. Lorsqu’il a été interrogé sur sa réaction s’il réalisait le doublé Tour des Flandres-Paris-Roubaix cette année, Van Aert a ainsi répondu : « Si je gagne les deux, je prends des vacances pour le reste de l’année ! » Il s’agit bien sûr d’une plaisanterie, mais derrière ce trait d’humour, on devine le soulagement extrême dans lequel un doublé plongerait le champion belge. A la hauteur du doute qui l’habite aujourd’hui ?