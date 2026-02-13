Luis Enrique imagine le PSG sans l'un de ses meilleurs joueurs, «le jour où il ne sera plus là...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Luis Enrique a encensé l’un de ses cadres. Un joueur très important pour le PSG et le technicien espagnol, qui a essayé d’imaginer comment serait la vie sans lui.

Après avoir écrasé l’OM (5-0) à domicile dimanche dernier, le PSG se prépare désormais à se rendre à Rennes vendredi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait marquer la première titularisation de Dro Fernandez, entré en jeu face à Marseille après son arrivée en provenance du FC Barcelone.

Première titularisation pour Dro Fernandez à Rennes ? « Bien sûr. On est ouvert à utiliser les joueurs que l’on a dans l’équipe », a répondu Luis Enrique quand la question lui a été posée ce jeudi en conférence de presse. « C’est un moment particulier. A chaque fois qu’il y a des blessures, c’est le moment de profiter, de voir le reste des joueurs. » Un joueur qui sera là sans aucun doute est Marquinhos, capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020. Le technicien espagnol a encensé l'international brésilien (103 sélections) de 31 ans, pas surpris par sa longévité.