PSG : La signature bouclée «en 10 minutes» qui a changé l’histoire du club !

Au cours des dernières années, la trajectoire du PSG a totalement changé. Le club de la capitale est passé d’une formation incapable de gérer les grosses rencontres européennes à un champion d’Europe totalement dominateur. Alors que de nombreuses arrivées ont permis ce changement, l’une d’entre elles a tout fait basculer, en plus d’avoir été bouclée extrêmement rapidement.

Le PSG sort d’une saison 2024-2025 historique. Le club de la capitale a tout cassé sur son passage, réalisant une seconde partie de saison phénoménale. Seule la finale de la Coupe du monde des Clubs largement perdue face à Chelsea (3-0) aura manqué au palmarès des Parisiens. Pour sa deuxième année seulement sur le banc du PSG, Luis Enrique a totalement transformé la mentalité ainsi que le style parisien, bien aidé par les bons coups bouclés par le conseiller sportif Luis Campos sur le mercato.

« Au bout de 10 minutes lors de notre première réunion, je savais que c’était notre homme » Récemment, le dirigeant portugais, quant à lui arrivé au PSG en 2022, a révélé à quel point sa relation avec Luis Enrique était bonne, affirmant également que l’arrivée de l’entraîneur espagnol avait été bouclée très rapidement. « On vit dans une période avec tant de technologie que parfois nous oublions que nous sommes des personnes. Entre Luis Enrique et moi il y a toujours eu beaucoup de respect et d’alchimie. J’ai déjà dit qu’au bout de 10 minutes lors de notre première réunion, je savais que c’était notre homme », a ainsi confié Campos dans les colonnes de MARCA en début d’année.