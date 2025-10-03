Un attaquant à 50M€ au FC Nantes : Il fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il fut l'un des grands acteurs du mercato estival... sans être transféré. En effet, Matthis Abline a été annoncé sur le départ pendant plusieurs semaines, mais les exigences du FC Nantes ont refroidi les prétendants. Et alors qu'il vit un début de saison compliqué, l'attaquant de Canaris a évoqué sa situation.

50M€. Voilà la somme qu'il fallait débourser pour recruter Matthis Abline cet été. Un montant qu'aucun club n'a voulu verser, pas même le Paris FC, le prétendant le plus sérieux à la signature de l'attaquant du FC Nantes qui n'a finalement pas bouger. Mais l'été l'a forcément perturbé puisqu'il court toujours après son premier but de la saison après six rencontres. Conscient que la situation devient préoccupante, Matthis Abline veut toutefois rester positif.

Abline sort du silence « Il ne me manque pas grand-chose pour trouver le chemin des filets. J’ai des occasions. Forcément, j’y pense. À chaque fois que je rentre sur le terrain, j’ai envie d’aider l’équipe. Je peux le faire sur plein de choses. Je sais que les buts vont venir. J’ai montré que j’étais capable de marquer, mais je peux aussi avoir de la percussion dans mon jeu ou faire des passes pour apporter autre chose que des buts. Les stats viendront tranquillement », affirme-t-il en conférence de presse.