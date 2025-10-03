Un attaquant à 50M€ au FC Nantes : Il fait une annonce !

Il fut l'un des grands acteurs du mercato estival... sans être transféré. En effet, Matthis Abline a été annoncé sur le départ pendant plusieurs semaines, mais les exigences du FC Nantes ont refroidi les prétendants. Et alors qu'il vit un début de saison compliqué, l'attaquant de Canaris a évoqué sa situation.
50M€. Voilà la somme qu'il fallait débourser pour recruter Matthis Abline cet été. Un montant qu'aucun club n'a voulu verser, pas même le Paris FC, le prétendant le plus sérieux à la signature de l'attaquant du FC Nantes qui n'a finalement pas bouger. Mais l'été l'a forcément perturbé puisqu'il court toujours après son premier but de la saison après six rencontres. Conscient que la situation devient préoccupante, Matthis Abline veut toutefois rester positif.
Abline sort du silence
« Il ne me manque pas grand-chose pour trouver le chemin des filets. J’ai des occasions. Forcément, j’y pense. À chaque fois que je rentre sur le terrain, j’ai envie d’aider l’équipe. Je peux le faire sur plein de choses. Je sais que les buts vont venir. J’ai montré que j’étais capable de marquer, mais je peux aussi avoir de la percussion dans mon jeu ou faire des passes pour apporter autre chose que des buts. Les stats viendront tranquillement », affirme-t-il en conférence de presse.
«Je sais que les buts vont venir»
Muet depuis le début de la saison, Matthis Abline aurait toutefois pu débloquer son compteur contre le Stade Rennais. « J’ai raté mon penalty contre Rennes, mais l’échec fait partie du football. Les tireurs sont désignés dans le vestiaire. Et à partir du moment où il y a un numéro un sur la feuille, on le respecte. Donc si à ce moment-là, j’ai tiré, c’est parce que j’étais numéro un sur la fiche », rappelle-t-il.