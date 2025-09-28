Manque de respect au FC Nantes ? Ça balance dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a mené au score par deux fois, le FC Nantes n’a ramené qu’un point de son déplacement sur la pelouse de Toulouse (2-2) samedi. Après la rencontre, Luis Castro a affiché sa frustration concernant plusieurs décisions arbitrales, notamment le penalty sifflé en faveur des Toulousains, et estime que son club n’est pas assez respecté.

Bien que le FC Nantes ait ramené ce qu’on peut considérer comme un bon point de Toulouse (2-2) samedi, Luis Castro ne pouvait contenir sa frustration concernant l’arbitrage de Benoît Millot. « Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un match qui pourraient être très différentes. On va donner le maximum tout le temps, mais il faut respecter Nantes. Tout le monde doit respecter le club », a lâché l’entraîneur nantais au micro de RMC.

« Il faut respecter Nantes » Luis Castro a regretté plusieurs situations litigieuses, qui n’ont pas été remontrées par le diffuseur, Ligue 1+ : « Vous êtes la presse. Et j’espère que vous regardez. La semaine dernière, Auxerre a pris un rouge juste parce qu’un gars a légèrement touché un joueur dans le dos. J’espère que vous avez vu ce qui s’est passé ce soir entre Anthony Lopes et Donnum quand ils prennent un carton jaune. Que se passe-t-il avant ? Que fait-il avant sur Tylel Tati ? Et aussi dans la surface adverse, que se passe-t-il quand Mayckel Lahdo saute ? Le défenseur derrière lui ne saute pas mais il fait quelque chose… On a besoin de revoir les images de la télé. Vous êtes la presse. Regardez ! Et après vous me donnerez votre opinion. »