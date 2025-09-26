Antoine Kombouaré : Le vestiaire du FC Nantes se déchaîne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour au FC Nantes en mars 2024, Antoine Kombouaré sera resté un peu plus d'une saison sur le banc des Canaris. Et c'était visiblement trop aux yeux de Mostafa Mohamed qui fracasse l'ancien coach du PSG considérant que c'est «le pire entraîneur» qu'il ait eu dans sa carrière.

Antoine Kombouaré n'a pas laissé que de bons souvenirs au FC Nantes. Réputé pour son management assez dur, le Kanak avait quitté les Canaris en fin de saison dernière, un peu moins d'un an et demi après son retour. Un départ vécu comme un véritable soulagement par Mostafa Mohamed, qui fracasse son ancien coach, remplacé par Luis Castro cet été.

Mostafa Mohamed fracasse Antoine Kombouaré « Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j'ai eu. Il est celui avec qui j'ai pensé à partir. J'avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais. Je suis quelqu'un qui a besoin de sentir qu'on me fait confiance et quand Luis Castro est arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il croyait en moi », confie-t-il dans une premier temps dans une interview accordée à Ouest-France, avant d'afficher de grandes ambitions pour la saison en cours.