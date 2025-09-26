Mercato - PSG : «De réelles chances», une grosse signature se prépare !

Alexis Brunet

Depuis un certain temps maintenant, le PSG a coché sur sa liste le nom d’Ibrahima Konaté qui sera en fin de contrat en juin prochain à Liverpool. Le club de la capitale tente de mettre la main sur un nouveau joueur de l’équipe de France, mais il n’est pas le seul. De nombreuses formations européennes sont intéressées, mais le défenseur central pourrait finalement prolonger chez les Reds. Explications.

Cet été, le PSG a renforcé sa défense centrale avec la venue d’Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. L’arrivée de l’Ukrainien permet ainsi à Luis Enrique d’avoir plus de possibilités au poste d’axial droit, car Marquinhos était alors le seul spécialiste présent à Paris.

Le PSG surveille Konaté Mais après Illia Zabarnyi, le PSG pourrait bien recruter un autre défenseur central droitier l’été prochain. En effet, le club de la capitale a dans son viseur Ibrahima Konaté qui fait depuis plusieurs années le bonheur de Liverpool. Le Français pourrait toutefois quitter les Reds lors du prochain mercato estival, s’il n’a pas prolongé d’ici là, car il sera alors libre de tout contrat.