PSG - Nouvelle recrue à 63M€ : Pierre Ménès s’enflamme !

Recruté par le PSG durant le mercato estival pour 63M€ en provenance de Bournemouth, Ilya Zabarnyi a rendu une copie intéressante lundi soir lors du choc face à l'OM, et ce malgré la défaite de son équipe. Pierre Ménès estime d'ailleurs qu'il s'agit du match référence du défenseur central ukrainien depuis sa signature au PSG.

Le PSG n'a attiré que trois nouvelles recrues durant le mercato estival, dont le robuste défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi. Arrivé en provenance de Bournemouth por 63M€ (hors bonus), il n'avait pas forcément jusqu'au match de lundi soir contre l'OM, durant lequel Zabarnyi a été l'un des rares joueurs du PSG à rendre une copie correcte.

« La meilleure impression depuis qu'il est au PSG » D'ailleurs, dans une vidéo sur sa chaine Youtube Pierrot le Foot, Pierre Ménès a encensé le nouveau défenseur du PSG : « Il a fait la meilleure impression depuis qu'il est arrivé au PSG. Il a été tout à fait intransigeant sur les duels individuels. Il a été très costaud », constate Ménès sur Zabarnyi.