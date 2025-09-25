Transfert annulé au Paris FC, la grosse prédiction !

Auteur d'un été agité sur le mercato, le Paris FC avait également placé le nom de Lucas Stassin dans sa short-list. L'avant-centre de 20 ans est finalement resté à l'ASSE. Les qualités du Belge avaient tapé dans l'œil des dirigeants parisiens, qui ont dû abandonner la piste. Jean-Philippe Krasso confirme des qualités évidentes et prédit un bel avenir pour les Verts.
Jeune pépite de l'ASSE, Lucas Stassin a vécu la descente en Ligue 2 des Verts la saison dernière impuissant. Malgré ses belles qualités, il n'a pas pu éviter le pire à son équipe qui aura pour but de retrouver rapidement la Ligue 1. Jean-Philippe Krasso, qui a mené à bien cette mission avec le Paris FC l'an dernier, est plutôt positif sur ce point.
Le Paris FC cède pour Lucas Stassin
Dans sa volonté de bâtir un nouvel effectif pour affronter la nouvelle saison en Ligue 1, le Paris FC avait pensé à Lucas Stassin. L'avant-centre belge reste finalement attaché à son club, lui qui réalise un gros début de saison. « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts » souligne Jean-Philippe Krasso pour Top Mercato.
« Avec lui, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2 »
Déjà auteur de 12 buts en Ligue 1 l'année dernière malgré la relégation du club, Lucas Stassin impressionne sur le terrain et l'ASSE occupe pour le moment la tête du classement. « C’est un attaquant complet ! Il est rapide, a une bonne frappe de balle et est très intelligent dans ses déplacements. Avec lui, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2. Il a déjà marqué une dizaine de buts en Ligue 1 la saison dernière. C’est un bon joueur qui participe au jeu, je l’aime beaucoup » poursuit Krasso.