Transfert annulé au Paris FC, la grosse prédiction !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un été agité sur le mercato, le Paris FC avait également placé le nom de Lucas Stassin dans sa short-list. L'avant-centre de 20 ans est finalement resté à l'ASSE. Les qualités du Belge avaient tapé dans l'œil des dirigeants parisiens, qui ont dû abandonner la piste. Jean-Philippe Krasso confirme des qualités évidentes et prédit un bel avenir pour les Verts.

Jeune pépite de l'ASSE, Lucas Stassin a vécu la descente en Ligue 2 des Verts la saison dernière impuissant. Malgré ses belles qualités, il n'a pas pu éviter le pire à son équipe qui aura pour but de retrouver rapidement la Ligue 1. Jean-Philippe Krasso, qui a mené à bien cette mission avec le Paris FC l'an dernier, est plutôt positif sur ce point.

Le Paris FC cède pour Lucas Stassin Dans sa volonté de bâtir un nouvel effectif pour affronter la nouvelle saison en Ligue 1, le Paris FC avait pensé à Lucas Stassin. L'avant-centre belge reste finalement attaché à son club, lui qui réalise un gros début de saison. « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts » souligne Jean-Philippe Krasso pour Top Mercato.