Il débarque au PSG et reçoit un drôle d'accueil dans le vestiaire, «il disait...»

Pierrick Levallet

Bien avant d’être racheté par QSI en 2011, le PSG était déjà reconnu comme l’un des plus grands clubs de France. Le club de la capitale a connu quelques noms notables par le passé. Et l’un d’eux ne manquait pas de réserver un accueil spécial aux autres joueurs qui débarquaient chez les Rouge-et-Bleu.

Après le rachat de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale a recruté de nombreux grands noms comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Thiago Motta ou encore Neymar pour l’aider franchir les paliers qui lui ont permis de remporter sa première Ligue des champions en 2025. Mais avant l’arrivée du Qatar, le PSG avait déjà connu quelques noms notables, à l’instar de Gabriel Heinze. Ce dernier réservait d’ailleurs un accueil assez spécial aux joueurs qui débarquaient dans l’effectif.

«Je me souviens qu'il ne fallait pas le dribbler» Clément Chantôme a d’ailleurs avoué avoir pris un coup de pression de l’ancien défenseur argentin lors de ses premiers pas avec le PSG. « Gabriel Heinze était dur, et notamment avec les jeunes. Quand j'ai intégré le groupe pro, je me souviens qu'il ne fallait pas le dribbler. Il disait : "Moi, petit, je ne rigole pas." Mais en dehors du terrain, il était gentil » a confié l’ex-international français dans un entretien accordé à L’Equipe.