Kylian Mbappé a obtenu son permis de conduire : La blague de Laure Boulleau qui ne devrait pas le faire rire !

À 27 ans et n’ayant pas forcément eu le temps de le faire avant, Kylian Mbappé a récemment obtenu son permis de conduire. On a même déjà eu l’occasion de voir la star du Real Madrid et de l’équipe de France au volant de sa toute nouvelle voiture. Laure Boulleau s’est permis une petite blague à ce sujet, qui ne devrait en revanche pas le faire rire.
Après plusieurs mois de leçons dans une auto-école d’Alcorcon, dans la périphérie de Madrid, Kylian Mbappé a enfin obtenu son permis de conduire. Phénomène de précocité, lui qui s’est révélé à 17 ans du côté de l’AS Monaco, le capitaine de l’équipe de France aura pris son temps et attendu d’être âgé de 27 ans pour passer cette étape importante dans la vie de chacun.
« Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d'organisation »
« Je lui ai dit : "Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole." Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d'organisation », confiait sa mère, Fayza Lamari, en septembre dernier dans un entretien accordé à L’Equipe Magazine. « À Madrid, c'est plus cool. Il m'a dit : "T'as pas tort, mais le code, ça me fatigue." J'ai insisté. "Tu vas voir, ça va te faire du bien d'avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécu. Tu prends ta bagnole, t'écoutes la musique que t'as envie d'écouter..." »
« J’espère qu’il gagnera autre chose cette année »
La mère de Kylian Mbappé aura donc finalement réussi à le convaincre de passer son permis de conduire, ce qui a fait réagir Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche : « J’espère qu’il gagnera autre chose cette année (rire). » Actuellement blessé, Kylian Mbappé ne devrait pas pouvoir tenir sa place mercredi pour la réception de Manchester City en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. En Liga, le Real Madrid compte quatre points de retard sur la première place détenue par le FC Barcelone. L’attaquant français aura ensuite une autre opportunité de remporter un trophée cette saison : la Coupe du monde avec l’équipe de France l’été prochain.