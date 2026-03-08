Kylian Mbappé a obtenu son permis de conduire : La blague de Laure Boulleau qui ne devrait pas le faire rire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 27 ans et n’ayant pas forcément eu le temps de le faire avant, Kylian Mbappé a récemment obtenu son permis de conduire. On a même déjà eu l’occasion de voir la star du Real Madrid et de l’équipe de France au volant de sa toute nouvelle voiture. Laure Boulleau s’est permis une petite blague à ce sujet, qui ne devrait en revanche pas le faire rire.

Après plusieurs mois de leçons dans une auto-école d’Alcorcon, dans la périphérie de Madrid, Kylian Mbappé a enfin obtenu son permis de conduire. Phénomène de précocité, lui qui s’est révélé à 17 ans du côté de l’AS Monaco, le capitaine de l’équipe de France aura pris son temps et attendu d’être âgé de 27 ans pour passer cette étape importante dans la vie de chacun.

Kylian Mbappé 🇫🇷 pose avec le "A" du jeune conducteur après l’obtention de son permis de conduire. 🤣🚗



📲 IG (mattiasmbm) pic.twitter.com/wsojMKHobm — Actu Foot (@ActuFoot_) March 7, 2026

« Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d'organisation » « Je lui ai dit : "Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole." Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d'organisation », confiait sa mère, Fayza Lamari, en septembre dernier dans un entretien accordé à L’Equipe Magazine. « À Madrid, c'est plus cool. Il m'a dit : "T'as pas tort, mais le code, ça me fatigue." J'ai insisté. "Tu vas voir, ça va te faire du bien d'avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécu. Tu prends ta bagnole, t'écoutes la musique que t'as envie d'écouter..." »