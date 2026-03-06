«C'est un rêve» : Un joueur de l'OM s'imagine déjà dans sa prochaine équipe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, l'OM a vécu une nouvelle déception lors de son élimination en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Un nouveau crève-cœur difficile à avaler pour les joueurs qui doivent commencer à en avoir marre. D'ailleurs certains semblent déjà se tourner vers l'avenir puisque tout n'est pas perdu en cette fin de saison. Un joueur s'est confié sur ses rêves...

Après une saison difficile, l'OM doit maintenant concentrer ses efforts sur la Ligue 1. Le club possède seulement 2 points de retard sur la troisième place de Lyon maintenant et il faudra encore rebondir après cet échec qui mine le moral. Ironie du sort, les Marseillais retrouveront ce week-end en Ligue 1 leurs adversaires de mercredi en Coupe de France. Malgré la dynamique négative du moment, un joueur affiche une forme plutôt bonne et s'imagine faire de grandes choses à l'avenir.

« C'est un rêve » Arrivé de Feyenoord l'été dernier, Igor Paixao a inscrit son 11ème but de la saison avec l'OM mercredi face à Toulouse en 33 matches. L'attaquant brésilien fait partie des petites satisfactions auxquelles le club de la cité phocéenne peut se raccrocher en ce moment. D'ailleurs, il s'est confié sur l'un de ses grands rêves en vue de la fin de la saison. « La célébration c'était un hommage à Vinicius. J'avais vraiment envie de marquer pour lui rendre hommage. Je voulais marquer pour apporter de la joie aux supporters. Ce serait un rêve de représenter le Brésil à la Coupe du monde. Il me reste quelques mois pour intégrer la pré-sélection avant le Mondial » a-t-il confié en conférence de presse vendredi.