Tennis : Nick Kyrgios répond à la proposition surréaliste d'un joueur !

Publié le 27 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

Nick Kyrgios a tenu à répondre à la proposition de son compatriote australien Bernard Tomic, voulant disputer un match de tennis à deux millions de dollars.

Autrefois amis, Bernard Tomic et Nick Kyrgios se détestent aujourd’hui. Alors qu’ils ne cessent de s’attaquer dans les médias, le premier nommé a proposé au second de disputer un match pour régler leurs comptes, avec à la clé deux millions de dollars pour le vainqueur. « Je vais mettre un million et tu mets un million, voyons qui est le meilleur joueur. Laissons le public voir qui est le meilleur une fois pour toutes. Je t'ai déjà battu facilement et je le referai. En plus, nous jouerons sur du gazon pour que tu n'aies pas d'excuses » a avancé Tomic, ancien 17ème mondial. Une offre à laquelle Kyrgios n’a pas tardé à répondre.

Kyrgios d’accord pour affronter Tomic mais…

« Je joue toujours sur le circuit ATP, mon frère, j'ai d'autres chats à fouetter. Je comprends que tu sois au niveau des tournois « futures » et des challengers en ce moment, mais si tu veux me jouer et mettre les choses au clair, reviens au sommet du sport. Si tu es capable de jouer un niveau de tennis décent, tu montreras qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les médias, d'utiliser mon nom pour essayer de redevenir pertinent » a sèchement rétorqué le 67ème mondial à son meilleur ennemi. Tomic, désormais 418ème joueur mondial, n’a pas accès aux tournois ATP en raison de son classement, et ne peut donc pas affronter Kyrgios actuellement. La hache de guerre n’est donc pas près d’être enterrée entre les deux hommes !