Mercato – LOSC : Un deuxième renfort offensif en préparation ?

Publié le 1 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Après l'arrivée de l’international turc Burak Yilmaz et celle du défenseur Swen Botman, Lille ne compte pas ralentir sur le marché des transferts.

Le LOSC continue de s’activer dans ce mercato estival. Malgré le départ de Victor Osimhen, qui leur avait fait tant de bien cette saison écoulée, les dirigeants lillois s’activent pour étoffer leur secteur offensif. Après l’officialisation, ce samedi, de l’arrivée de l’attaquant Burak Yilmaz, le LOSC est déjà sur le point d’accueillir un nouveau renfort : Jonathan David.

Un offre à presque 30 millions d’euros